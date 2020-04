Soleil Sorge è al centro delle polemiche sul web, ecco il motivo

Polemiche sul web

Soleil Sorge, dopo aver partecipato con la madre Wendy Kay all’ultima edizione di Pechino Express, non è potuta tornare in Italia. A causa della pandemia risulta impossibile viaggiare, dunque è rimasta bloccata a Santo Domingo. Nei giorni precedenti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha fatto molto discutere.

Si è mostrata in costume stessa sul tronco di un albero. Sembra che si stia godendo una vacanza, non curante di ciò che sta accadendo nel mondo. Il giornalista Alberto Dandolo ha commentato il suo scatto del tutto fuori luogo. Il suo intervento è stato approvato da Elena Santarelli e così ha avuto inizio uno scontro social tra le due.

‘E’ solo una frustrata di una certa età che compra follower’

Le polemiche sul web sono state scatenate da una foto che risale a tanto tempo fa, a detta di Soleil. Ha invitato il giornalista ad essere più professionale e a raccogliere dati certi prima di aprir bocca. Dopodiché si è rivolta alla Santarelli, la quale ha detto che i follower che la seguono hanno dei problemi seri.

Soleil l’ha definita una hater invidiosa, frustrata e anche ignorante. Se non ha più un suo spazio nel mondo dello spettacolo è solo per la sua evidente disperazione. Una disperazione compassionevole dal momento che spende soldi per avere migliaia di seguaci sui suoi social. A seguire ne ha dette di tutti i colori anche a Cecilia Capriotti, dato che ha risposto alla Santarelli con delle emoticon di faccine sorridenti.

Molti sostengono la Santarelli, in quanto ha una carriera che l’altra se la sogna. Ne ha fatta di strada, però si è allontanata temporaneamente dai riflettori per motivi familiari. Al momento non ha risposto alle offese ricevute. Le persone a lei più vicine sostengono che opterà per il silenzio davanti a colei che reputano un’inopportuna.

‘E’ un’inutilità senza cervello’

Anche Karina Cascella ha voluto dire la sua in merito alla faccenda. E’ andata pesante con le parole, poiché è inconcepibile che abbia offeso donne del calibro di Elena. Secondo il suo punto di vista non è e non sarà mai all’altezza di giudicare nessuno. Ragion per cui farebbe meglio a tacere. Come se non bastasse si è lamentata del fatto che Soleil abbia la libertà di dire stupidaggini. La diretta interessata risponderà?