Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia inferocita sui social:”Ci saranno provvedimenti molto forti” (Foto)

Clizia Incorvaia ha terminato ormai da diverse settimane il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip. La bella influencer in questo periodo è a casa con la figlia e attende l’uscita dal reality del fidanzato Paolo Ciavarro.

In questo periodo è più che mai attiva sui social. Purtroppo anche lei deve fare i conti con gli haters. Gli odiatori seriali finiscono per imbrattare anche il suo profilo con commenti e frasi offensiva e senza alcun senso.

Clizia Incorvaia, però, ha reagito con grande forza e determinazione. In una stories ha fatto sapere che le persone che continuano a scrivere, anche da profili falsi, saranno presto individuate dalla polizia postale che è stata informata della situazione. L’influencer dedica gran parte dei suoi post e delle sue stories a Paolo Ciavarro. Quest’ultimo è uno dei finalisti della trasmissione e quindi uscirà tra qualche giorno, al termine del programma.

Clizia e Paolo: la storia nata al Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia dopo pochi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha mostrato il suo interesse per Paolo Ciavarro. La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo.

All’improvviso, durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio.

A distanza di alcuni giorni Clizia, però, è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello. La bella siciliana, infatti, è stata punita per aver detto una frase decisamente infelice sui pentiti. Questo ha, comprensibilmente, mandato in crisi Paolo che ha comunque continuato il suo percorso. Ora i due sono costretti a vivere la loro relazione a distanza.

Clizia Incorvaia si scaglia contro gli Haters

Clizia Incorvaia, come detto, è molto attiva sui social. Purtroppo anche lei deve fare i conti con gli haters. La bella influencer, però, non si è lasciata intimidire dai messaggi brutti e senza senso che le sono arrivati.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha fatto sapere tramite una sua stories, che la polizia postale è stata informata. Ci ha tenuto a sottolineare che anche chi ha scritto da un profilo falso può essere individuato. Nei confronti di tutte queste persone saranno presi provvedimenti molto duri.