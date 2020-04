“Mi manca…: Emma Marrone in grosse difficoltà, ecco cosa le è successo [FOTO]

Emma Marrone in quarantena: lo sfogo su Instagram

Anche Emma Marrone come tutti gli italiani si trova in quarantena nella sua abitazione per rispettare le norme di sicurezza contro il Coronavirus. Nelle ultime ore la cantante salentina ha avuto un inaspettato sfogo sul suo profilo Instagram attirando l’attenzione dei follower. Ebbene sì, l’artista pugliese è nostalgica della vita di prima, della famiglia e dei suoi cari amici.

La ragazza nella giornata di domenica ha condiviso una serie di scatti tra le Stories che mostrano le sue vacanze con le persone più care in varie parti del mondo. Dopo aver chiesto al suo popolo del web di rispettare le normative, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha avuto uno sfogo.

Le parole della cantante salentina su Instagram

Ebbene sì, dopo un mese anche Emma Marrone ha sbottato per via della quarantena. “Momento nostalgia. Mi mancano i miei amici e la mia famiglia”, ha scritto la cantante salentina tra le Stories del suo account Instagram. L’artista pugliese in poche parole ha voluto condividere con tutti coloro che la seguono sui social network un momento di grande sconforto e difficoltà causato dalla lontananza dalle persone care.

Per chi non lo sapesse, la Marrone è molto legata alla famiglia e gli amici, ma anche alla sua terra, il Salento. Quindi per la ragazza e non è mica semplice stare lontano per così tanto tempo. Anche se è stata travolta dalla nostalgia l'ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi continua a sperare che la situazione migliori al più presto possibile.

Il messaggio di Emma Marrone

Ma lo sfogo di Emma Marrone su Instagram non è terminato qui. “Ma in questo momento vorrei solo che tutte le persone che stanno male guariscano presto. In questa domenica speciale il mio pensiero è per voi. Forza e coraggio. Vi voglio bene”, ha concluso la cantante salentina.

Quest’ultima ha dato dimostrazione di saper utilizzare delle parole anche nei momenti più cupi come quello che sta attraversando il nostro Paese per l’emergenza Coronavirus.