“Mi sono ubriacata”: Maria De Filippi, protagonista di Uomini e Donne vuota il sacco

Il percorso di Barbara De Santi a Uomini e Donne

Senza ombra di dubbio una delle protagoniste del Trono over di Uomini e Donne è Barbara De Santi. La maestra lombarda ha rilasciato una lunga intervista a Roberto Milani.

Per chi non lo ricordasse quest’ultimo è un ex cavaliere del parterre senior e che realizza delle chiacchierate con Vip attraverso il suo account Instagram. La rivale di Gemma Galgani ha confessato qualche curiosità sul dating show di Maria De Filippi. Inizialmente lei voleva fare la tronista ma poi ha iniziato il suo percorso tra i senior.

La donna ha rivelato che anni fa è stata cornificata, sedotta e abbandonata. Il sogno dell’insegnante è sempre quello di trovare la persona giusta che la ami veramente. “Vorrei trovare un uomo con cui condividere la mia quotidianità e i miei progetti ma è un’impresa molto difficile”, ha rivelato la De Santi.

La dama del Trono over di Uomini e Donne racconta di quando si è ubriacata

Durante la diretta Instagram, Barbara De Santi ha rivelato che ai primi tempi i suoi spasimanti erano molto più genuini mentre da qualche tempo a questa parte giungono al Trono over di Uomini e Donne con un progetto in testa.

Subito dopo la dama ha raccontato la sua prima esterna con un cavaliere: “Il primo appuntamento è stato un disastro. Mi sono ubriacata! Appena chiusa l’esterna, chiuse le telecamere ho cominciato a vomitare. Sono stata male!”. La rivale di Gemma Galgani ha detto anche che l’imbarazzo di essere circondata dalle telecamere l’aveva lasciata di sasso, e quindi non si è resa conto di aver alzato troppo il gomito.

Barbara De Santi e le sue grandi passioni

Parlando con Roberto Milani su Instagram, Barbara De Santi ha anche parlato delle sue passioni. La dama del parterre senior di U&D non è appassionata solo di musica e clarinetto ma anche di moda. Inoltre dopo la Santa Pasqua uscirà il suo libro che inizialmente era previsto per il 20 marzo 2020. In poche parole è un’autobiografia che fa cenno a storie di incontri femminili e maschili.