“Mi hanno offeso…”: Rita Dalla Chiesa vuota il sacco su Forum, ecco cosa le hanno fatto

Rita Dalla Chiesa torna a parlare di Forum

Nel nuovo numero del magazine Voi è contenuta una lunga intervista a Rita Dalla Chiesa. La giornalista di Casoria ha parlato della sua lunga carriera sul piccolo schermo e l’esperienza ventennale alla guida di Forum, il Tribunale televisivo di Mediaset. In tutti quegli anni ne ha visto e gliene sono capitate di tutti i colori. Ma la cosa che l’ha fatta imbestialire è quando un contente è andato in incandescenza bestemmiando in diretta davanti a tutti.

A quel punto la conduttrice napoletana ha preso la parola fermando il giudice e lanciando la pubblicità. Dopo essersi scusata col pubblico presente in studio ha detto: “Mi sono sentita offesa, per me stessa e per il pubblico che ci seguiva da casa”. Nella sua carriera non le era mai successa una cosa del genere e difficilmente si sentono delle parolacce in un programma mattutino.

La conduttrice di Casoria spende belle parole per il collega Marco Liorni

Intervistata dal periodico Voi, dopo aver ricordato quel triste e vergognoso episodio a Forum, Rita Dalla Chiesa ha parlato del modo di informazione durante l’emergenza Covid-19. La professionista napoletana ha fatto un grande plauso a Marco Liorni conduttore di Italia Sì ogni sabato pomeriggio su Rai Uno.

Insieme a lei anche Elena Santarelli Mauro Coruzzi (Platinette) e Manuel Bortuzzo nel ruolo di saggi. Tre settimane fa è andata in onda una puntata speciale ottenendo un grandissimo successo a livello di ascolti.

Rita Dalla Chiesa e il plauso ad alcuni conduttori Rai e Mediaset

Nel corso della lunga intervista per il magazine Voi, Rita Dalla Chiesa su Marco Liorni ha detto: “Ha ottenuto un risultato strepitoso in termini di ascolti, la più bella forma di sostegno da parte del pubblico a casa”. Poi l’ex padrona di casa di Forum si è congratulata anche con i conduttori de La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ma anche Eleonora Daniele, Barbara Palombelli, Paolo Del Debbio, Mario Giordano.

La donna ha affermato che sono dei professionisti molto seri che stanno facendo un lavoro immane. Professionisti Rai e Mediaset continuano ad andare in onda con i loro programmi utili per i telespettatori, lavorando pure in piena emergenza da Covid-19 e con poco personale intorno.