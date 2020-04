Jessica Battistello e le sue rivelazioni su Alessandro Zarino

Rivelazioni su Alessandro

L’attuale edizione di Uomini e Donne non ha portato fortuna ad alcuni tronisti. Giulia Quattrociocche, per esempio, si è lasciata con Daniele Schiavon per incompatibilità di carattere. Secondo fonti attendibili pare che si stia sentendo con Alessandro Basciano, ovvero il corteggiatore non scelto per l’altro.

A seguire anche Alessandro Zarino ha detto addio a Veronica Burchielli, dopo che lei ha lasciato il trono per dargli una possibilità. Era la coppia più amata del programma, ma le cose non sono andate bene. Sono arrivati al capolinea, nonostante entrambi dichiarino di essere ancora innamorati. Nessuno, eccetto Jessica Battistello, si sarebbe aspettato un finale del genere.

‘Alessandro dovrebbe prima ritrovare se stesso’

Le rivelazioni su Alessandro fatte da Jessica hanno fatto molto riflettere sul web. La ragazza è nota per avere legato con lui ai tempi di Temptation Island. Ha affrontato quest’avventura con il fidanzato Andrea Filomena, con il quale non andava d’accordo al punto tale da rinviare le nozze.

Con Alessandro ha messo in dubbio i suoi sentimenti, ragion per cui Andrea non ha esitato a lasciarla. Una volta spente le telecamere non si sono più rivisti perché Jessica ha capito di amare ancora il partner di una vita. Attualmente hanno riacquistato il sorriso l’uno accanto all’altra. Non ha mai nascosto il suo affetto per Alessandro, dunque ha sempre spezzato una lancia a suo favore.

Quando è venuta a conoscenza della fine delle relazione, non si è stupita per niente. Prima di affrontare una storia d’amore bisognerebbe trovare la pace interiore e fare i conti con sé stessi. L’ex tentatore ha ancora tanta strada da fare. Fino ad allora non potrà mai godere della compagnia di un’altra persona.

Veronica smentisce il flirt

Da giorni Veronica è al centro del gossip per una serie di like lasciati alle foto di Andrea Iannone. Ha messo subito a tacere i pettegolezzi dicendo di amare il motociclismo. Non a caso anche lei ha una moto, la sua più grande passione. Non lo conosce personalmente, in quanto lo segue per il ruolo di spicco che ha nel mondo dello sport.

Sta soffrendo per la situazione, dunque non vuole essere menzionata in alcun tipo di flirt. Jessica sull’argomento non si è esposta perché la sua priorità è salvaguardare l’amico Alessandro.