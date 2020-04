Oroscopo Branko 6 aprile 2020, le previsioni zodiacali di oggi: Ariete agitato

L’oroscopo di Branko del 6 aprile 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Per i nati sotto il segno dell’Ariete è una giornata agitata, invece, per i nativi dei Pesci è caotica. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 simboli dello zodiaco.

Branko oroscopo 6 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Siete molto agitati, forse siete preoccupati di raggiungere il successo materiale. Non vi sembra di esagerare un po’? Pensate all’amore.

Toro – Siete baciati dalla fortuna. Giove e Plutone in Capricorno non vi ostacolano, anzi, di danno un’energia vincente anche per gli affari. Saturno e Marte disturbano la vostra quiete nel campo professionale, ma ci sono novità emozionanti in campo sentimentale.

Gemelli – La cosa più brutta di questa giornata è la Luna in Vergine opposta a Nettuno e Mercurio, in Pesci. Prima occupatevi della famiglia poi di eventuali problemi con l’ambiente lavorativo.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Il vostro cuore già sente una nuova passione in arrivo. Ma l’oroscopo di Branko vi consiglia di risolvere i ritardi accumulati nel campo degli affari. Avere Plutone e Giove in opposizione e quadrati a Sole in Ariete, è come avere un fratello che spia le vostre mosse e i rapporti. Non date nulla per scontato!

Leone – L’odierna Luna è buona per gli affari e i rapporti con persone che frequentate spesso. Intensi i rapporti con fratelli, sorelle, domani e mercoledì, Luna piena illumina l’amore.

Vergine – Luna contro Venere in Gemelli, diplomazia nei rapporti con le donne. Questa è una di quelle giornate che vi prende la malinconia, dovuta a Mercurio e Nettuno. Con questo pianeta avete un buon rapporto solo se svolgete attività artistiche, musica e canto.

Previsioni di lunedì 6 aprile 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Siete protagonisti della settimana di Pasqua. Domani la Luna diventa piena, fase che precede la Pasqua. Anche se in questa giornata preferita parlare d’amore, non dovete trascurare la vita attuale. Seguite la famiglia.

Scorpione – In campo professionale ci sono degli scontri decisivi, magari vi state battendo per i soldi. In questo periodo di apprensione sociale, la lucida razionalità del vostro segno può essere utile a molti. Solo in amore perdete autocontrollo.

Sagittario – Mercurio in Pesci è insopportabile, cautela anche nella salute. Questo transito è contrastato da Venere e Luna, crea agitazione in famiglia. Vale la pena sopportare qualche momento di noia o stress, visto che sabato Mercurio passerà in Ariete: piccola rinascita! Tenete sotto controllo i vostri conti bancari.

L’oroscopo di Branko del 6 aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno – Mai rimandare a domani ciò che puoi fare oggi! In questa giornata di lunedì avete la Luna in Vergine, invece, nel vostro segno va avanti il contatto diretto Giove-Plutone. L’uomo delle stelle vi consiglia di sfruttare al meglio i vostri talenti. Sole-Ariete può bruciare le vostre iniziative, in guardia!

Acquario – A Pasqua le campane dell’amore suoneranno per i single del segno! Belle previsioni zodiacali anche per chi è sposato o già legato sentimentalmente. Marte e Venere sono in aspetto passionale, domani e mercoledì Luna piena in Bilancia compie un vero miracolo. Palpitazioni da stress domestico.

Pesci – Anche in questa giornata la Luna nel campo delle collaborazioni, matrimonio, batte contro Mercurio e Nettuno, crea caos in famiglia. Ci si mette anche Venere che fra crollare la donna del segno. Andateci piano con le tensioni, domani la Luna vi aiuta a capire che cosa vi sfugge.