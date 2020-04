‘E’ una gioia infinita…’: Loredana Lecciso finalmente rompe il silenzio su Al Bano

Quello che in tanti si stanno chiedendo in questi giorni e se Loredana Lecciso e Al Bano sono tornati davvero insieme. La cosa certa è che entrambi stanno trascorrendo insieme la quarantena e pare che da da qualche giorno sia arrivata anche Romina Power.

Una serie di indizi però lasciano intendere che il maestro di Cellino San Marco sia ancora innamorato della soubrette salentina ma i colpi bassi della Power lasciano sempre qualche dubbio. Ed ecco che Loredana dopo le ultime parole della cantante italoamericana ha messo a tacere i pettegolezzi postando uno scatto insieme al suo compagno, lanciando così l’ennesima frecciatina alla rivale.

Loredana Lecciso di nuovo felice con Al Bano

Loredana Lecciso in una recente inter vista ha dichiarato che stava insieme ad Al Bano già da prima che scoppiasse l’epidemia del Coronavirus. In questi, però, giorni è accaduto qualcosa di splendido. Infatti, la coppia sembra essersi ritrovata ed è unita proprio come una vera famiglia.

Nelle ultime settimane Loredana Lecciso sta postando una serie di scatti che lasciano pensare ad un ritorno di fiamma tra i due. Insieme si concedono lunghe passeggiate nella tenuta, abbracciati e sereni come non mai. L’ultima immagine pubblicata dalla show girl, fa capire quanto tra di loro ci sia ancora tanto amore e anche i fan ne sono sicuri. Molti sono i follower della bionda che la vorrebbero vedere di nuovo accanto al Maestro e ormai da tempo non aspettano altro. (Continua dopo il post)

Romina Power è tornata a casa

Se da una parte Loredana Lecciso sembra aver riconquistato il cuore di Al Bano dall’altro lato c’è sempre Romina Power. Dopo la partecipazione ad Amici, terminato lo scorso venerdì, la cantante ha deciso di restare a Cellino e precisamente nella tenuta di sua famiglia.

È stata lei stessa a dare la notizia in un post pubblicato poche ore fa su Instagram, con tanto di foto che immortala un angolo di paradiso della tenuta di Al Bano Carrisi. Un vero e proprio ritorno a casa come lo ha definito la cantante. Bisognerà vedere nelle prossime settimane cosa succederà con la sua rivale.