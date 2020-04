Javier Rojas torna sui social: le parole del ballerino sull’esperienza ad Amici 19

Javier Rojas è il vincitore della categoria ballo di Amici 19. Il ballerino è tornato sui social ammettendo i suoi sbagli e ringraziando chi l’ha aiutato ad andare avanti

Amici 19: Javier vince la categoria ballo

Javier Rojas è arrivato ad Amici 19 fortemente voluto da Alessandra Celentano. Le sue doti fisiche e la sua tecnica hanno incantato tutti, ma è con il suo carattere che il ballerino cubano ha incontrato qualche difficoltà.

Le lezioni teoriche e le tante ore di lezione pratica hanno fatto scattare in lui una reazione di rabbia molto forte nella quale ha offeso il programma e chi ci lavora. Dopo questo episodio, Javier si è scusato in lacrime, Maria l’ha perdonato e anche i professori hanno deciso di dargli una seconda possibilità.

Javier ha guadagnato la maglia verde, ma anche al Serale ha avuto dei momenti molto difficili. Come non ricordare la terza puntata del Serale in cui ha lanciato il microfono a terra e se ne è andato dallo studio. Sempre perdonato, alla fine Javier ha fatto pace con se stesso, con Nicolai e con tutti arrivando a vincere il premio di categoria di 50.000 euro.

Non solo, ma per lui sono arrivati anche 50.000 euro del premio della critica e 7.000 euro del premio Marlù. Tornato sui social, dopo la fine dell’esperienza ad Amici 19, il ballerino ha pubblicato ben due post sul suo profilo Instagram.

Le parole di Javier dopo la vittoria

Javier ha pubblicato un primo post in cui ha parlato e ammesso, soprattutto, di aver sbagliato tanto durante la sua esperienza nel talent. È sicuro che sbaglierà ancora, ma adesso sa che deve ascoltare sia i pareri negativi che quelli positivi per crescere. Ha imparato che a volte si vince e a volte si perde ma bisogna andare sempre avanti.

Per lui Amici è stato un libro ricco di emozioni, un viaggio bellissimo che gli ha fatto incontrare persone bellissime che l’hanno aiutato tanto. Poi ha ringraziato Maria De Filippi, tutto lo staff, i ballerini professionisti ad uno ad uno, Alessandra Celentano, i prof, Giuliano Peparini per quello che hanno fatto per lui e per il programma. (Continua dopo il post)

Poco dopo Javier ha pubblicato un altro post in cui ha dedicato la sua vittoria all’Italia che sta attraversando un momento davvero difficile, ringraziando italiani e cubani che l’hanno sostenuto. Si augura che sia una vittoria per tutti. Consapevole di essere un esempio ormai, ha anche invitato le persone a rispettare le regole emanate per combattere il Coronavirus.