Fiordaliso in lacrime da Barbara D’Urso: lo straziante racconto sulla morte della mamma (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso, tra le varie ospiti in collegamento c’è stata anche Marina Fiordaliso, la quale ha raccontato a Barbara la morte di sua mamma. La donna 85enne è deceduta a causa del Coronavirus, situazione che ha generato un vero tormento per la cantante e la sua famiglia.

Tale virus ha infettato tutta la famiglia dell’artista: sua mamma, suo papà, sua sorella e anche lei. Adesso Marina sembra stare bene, anche se è in attesa del secondo tampone per capire se ha debellato davvero il COVID-19 oppure no.

Il racconto di Fiordaliso a Barbara D’Urso

Fiordaliso ha scelto il salotto di Barbara D’Urso per parlare dello straziante periodo vissuto in questi giorni. La cantante ha spiegato che tutta la sua famiglia è stata colpita in modo diretto dall’emergenza sanitaria che sta attanagliando tutta l’Italia. Ad ogni modo, la sua povera mamma non ce l’ha fatta. Suo padre, invece, 91enne è riuscito a sopravvivere e anche lei e sua sorella sembrano stare bene.

Durante l’intervista, Marina è scoppiata in lacrime ed ha detto di aver provato delle emozioni orribili. Dopo cinque gironi durante i quali si è presa cura di sua madre, la donna è stata portata via in quanto le sue condizioni erano compromesse. Per undici giorni non ha potuto vederla, fino a quando non è arrivata quella telefonata. La signora aveva cominciato a sentire che non ce l’avrebbe fatta, pertanto, ha chiesto al medico di farle telefonare alla sua famiglia, ed è stato allora che la cantante ha detto addio alla donna più importante della sua vita. (Continua dopo il video)

Le condizioni della cantante

Il fatto di non poter stare accanto ad un proprio caro in fin di vita è stata per Marina un’esperienza devastante, che l’ha distrutta dall’interno. Proprio per tale ragione, Fiordaliso non è riuscita a trattenere le lacrime durante il collegamento con Barbara D’Urso. La conduttrice e gli opinionisti, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di stringersi attorno al suo dolore e augurarle di stare meglio al più presto.

Adesso, la 65enne sta meglio, anche se ha attraversato delle settimane molto difficili. In tale periodo ha avuto febbre molto alta, dolori articolari e perdita dei sensi legati all’olfatto e al gusto. Dopo un primo tampone negativo, la donna è in attesa del secondo.