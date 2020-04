Andrea Montovoli pronto a scrivere un libro sul suo passato: le dichiarazioni dell’attore

Andrea Montovoli, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confessato che metterà nero su bianco la sua esperienza in carcere. Ecco che cosa ha detto l’attore

GF Vip: Andrea Montovoli scriverà un libro sui mesi in carcere

Andrea Montovoli ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore non ha fatto parlare molto di sé nel reality, fino a quando è riuscito a confessare una cosa del suo passato molto forte. Prima è riuscito a parlarne nel confessionale con il team di psicologi, poi anche in prima serata con Alfonso Signorini.

Andrea quando era molto giovane ha fatto una serie di errori e questi lo hanno portato in carcere per alcuni mesi. Tuttavia, è proprio lì che si è avvicinato alla recitazione e oggi è un attore affermato. Questo era un capitolo della sua vita che lui aveva sempre tenuto nascosto e lo sapevano davvero pochi, i genitori e un paio di amici fidati.

L’attore è arrivato alla conclusione che se è riuscito a non vergognarsi di quanto affrontato, a superarlo, a parlarne anche per dare un esempio a quelli più giovani, aveva vinto il suo Grande Fratello Vip. Infatti, poco dopo la confessione ha deciso di ritirarsi.

Andrea sta scrivendo un libro

Andrea ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. L’attore ha rivelato che in questo periodo è stato costretto a cambiare i suoi progetti e avendo tanto tempo libero a disposizione ha deciso di mettere nero su bianco, raccontando tutto in un libro, il suo passato. Questo potrà servire a chi ha vissuto o sta vivendo momenti delicati simili a quelli che ha vissuto lui. Che cosa ne pensate di questa sua iniziativa?

Il periodo Coronavirus e il GF Vip

Andrea ha fatto tanti reality ma nessuno lo ha messo alla prova come il Grande Fratello Vip. Inoltre, quando è uscito ha ritrovato un mondo completamente diverso, immerso in una pandemia globale con restrizioni e situazioni drammatiche. Lui è a Milano con la sua fidanzata, che vuole tenere nascosta al grande pubblico, e sta vivendo le piccole cose che lo aiutano ad andare avanti.

Per quanto riguarda la finale del Grande Fratello Vip che andrà in onda tra pochi giorni, Andrea Montovoli ha detto di fare il tifo per il suo grande amico Paolo Ciavarro, al quale ha lasciato anche la sua piantina Lina.