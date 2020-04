Barbara De Santi ubriaca a Uomini e Donne: il retroscena inedito della dama

La dama del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi, ha rilasciato un’intervista alla pagina Instagram di Roberto Milani durante la quale ha rivelato un retroscena inedito sul programma.

Tutti i telespettatori sono sempre stati abituati a vedere la dama come una donna estremamente precisa e fin troppo puntigliosa. Una persona che si lascia andare troppe poche volte nella vita. Ebbene, a seguito del racconto fatto dalla protagonista, la sua immagine di lei potrebbe drasticamente cambiare.

L’aneddoto di Barbara De Santi

Barbara De Santi ha rivelato un retroscena inedito in merito alla sua prima apparizione a Uomini e Donne. Ricordiamo che la dama avrebbe voluto prendere parte al talk show in qualità di tronista. Tuttavia, non riuscendo ad ottenere un riscontro positivo, fu chiamata dopo un po’ di anni per partecipare alla sezione over.

Da quel momento in poi, è stata una figura quasi fissa all’interno del programma. Dal 2015 al 2018, però, non fu presente in trasmissione in quanto concentrata in una relazione al di fuori che, purtroppo, le ha portato solo tanto dolore e tradimenti.

Ad ogni modo, a distanza di diversi anni dal suo primo esordio, la donna ha voluto condividere con i fan un aneddoto mai rivelato prima che riguarda la sua prima esterna. In tale occasione, infatti, era molto emozionata ed un po’ frastornata, per tale ragione cominciò a bere molto senza neppure rendersene conto.

L’altra faccia della dama di Uomini e Donne

Per tutta la durata dell’esterna provò a fare finta di nulla, ma una volta che i riflettori si spensero, Barbara De Santi cominciò a vomitare dinanzi tutto il cast di Uomini e Donne. La protagonista dell’intervista, poi, ha raccontato di essere stata molto male anche durante il viaggio in treno per tornare a casa sua. Insomma, un’esperienza davvero assurda che nessuno, forse, si aspettava potesse capitare proprio a lei.

In realtà, però, sembra che la dama abbia un lato di sé che fa fatica a mostrare. Nel periodo successivo alle festività Pasquali, infatti, la donna pubblicherà il suo primo libro. Il titolo è una mera provocazione: “Fare l’amore come una escort”. Ebbene, in tale romanzo autobiografico ha ripercorso un po’ le tappe delle sue storie non risparmiando particolari alquanto esilaranti.