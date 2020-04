Gaia Gozzi si confessa: la verità su X Factor e i festeggiamenti dopo Amici 19

Gaia Gozzi dopo la vittoria ad Amici 19 ha raccontato che cosa è successo dopo X Factor e ha svelato come ha festeggiato dopo la finale

Amici 19: Gaia Gozzi parla del suo percorso nel talent

Amici 19 si è appena concluso con la vittoria di Gaia Gozzi. Quest’ultima arriva da un percorso lungo nel mondo dei talent per riuscire a fare della sua passione un lavoro. Infatti, tre anni fa aveva partecipato a X Factor, seguita da Fedez.

Poi ha provato ad entrare ad Amici ma è stata esclusa ai casting, fino ad arrivare alla sua vittoria della settimana scorsa. Dopo la finale Gaia ha rilasciato una serie di interviste in cui ha svelato che non cambierebbe nulla del suo percorso ad Amici 19.

All’inizio era rigida, poi piano piano è riuscita a trovare il giusto modo di raccontarsi e la finale l’ha vissuta con molta serenità. Infatti era sicura che vincesse o Giulia o Javier, perché più apprezzati dal pubblico e dai professori.

L’esperienza a X Factor

Gaia ha spiegato che quando si è presentata a X Factor era il suo primo approccio con un pubblico. Il percorso è stato veloce, lei aveva “occhi sognanti” e non sapeva dove voleva andare. Ha anche confessato che dopo il talent, che l’ha vista accanto a Fedez, ha ricevuto una serie di proposte “che non erano per nulla affini al suo progetto” e per questo motivo non le ha accettate per non scendere a compromessi.

I festeggiamenti dopo la vittoria

Gaia Gozzi ha vinto il programma in modo del tutto inaspettato dal suo punto di vista. Tuttavia, ha detto di essere molto felice, determinata, sa quello che vuole scrivere e far arrivare alle persone. Il suo primo album dal titolo Genesi sta andando molto bene e la sua Chega (che canta in portoghese) è da settimane ai primi posti delle classifiche.

Da casa è stato molto strano vedere Gaia in mezzo ai coriandoli dorati completamente sola, senza nessuno che potesse andare ad abbracciarla. Ma dopo la puntata la situazione è cambiata? Come ha festeggiato? Ebbene, lei stessa ha confessato di aver bevuto una birra in solitaria, poi ha fatto videochiamate a famiglia e amici. Dormire? Quella notte impossibile.