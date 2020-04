Armando Incarnato Uomini e Donne si sposa, regalo inatteso per la futura moglie

Armando Incarnato, la risposta infuocata alla sua ex dama di Uomini e Donne

Armando Incarnato, fino a qualche settimana fa ci ha deliziato di furiose liti con Veronica, la dama con la quale si è frequentato per non poco tempo nel programma. Tra i due sono volate parole grosse fino a qualche giorno fa e continuano a volare nonostante la sospensione delle registrazioni della trasmissione.

Uomini e Donne infatti si è dovuto fermare a causa dell’emergenza coronavirus sia per quanto riguarda la messa in onda delle puntate già registrate, sia per le nuove che ovviamente non possono avere seguito. Se i protagonisti del trono classico e del trono over non possono vedersi, poco senso ha farli incontrare impuntata. Ma ognuno trova il modo di comunicare con l’altro.

Armando Incarnato chi è la futura sposa?

Armando Incarnato ha lanciato una frecciatina non poco importante a Veronica la donna alla quale si pensava fosse legato fuori dalla trasmissione in segreto. Tutto ha avuto inizio quando Veronica ha risposto a delle domande dei suoi fan su Instagram. Qualcuno le ha chiesto se ha rimpianti e lei ha risposto di non averne, poi è tornata indietro e si è corretta affermando di avere un unico rimpianto ovvero aver dato troppa importanza e tempo a persone che non meritavano. Senza ombra di dubbio vi è qualche sottile riferimento ad Armando.

L’uomo ha così risposto che a parlare troppo si finisce per smascherarsi. Intendeva forse dire che Veronica nel programma ha indossato una maschera che non le appartiene e che attraverso i social sta venendo fuori per quello che è realmente. Poi ha approfittato per parlare della donna che sposerà. Armando si sposa? Questa è la domanda che ci sorge spontanea. In realtà no, nella sua vita almeno apparentemente non c’è una dama ufficiale. Né tantomeno si sposa a breve.

Nessuna rinuncia per nessuna donna al mondo

Ma quindi perché ha tirato fuori l’argomento? A quanto pare ha soltanto voluto mettere i puntini sulle i e spiegare che la donna del futuro non dovrà intromettersi sulle sue passioni. Il cavaliere ama la moto, è l’unica cosa che porterà sempre con sé, l’unica cosa che proteggerà, alla quale non vorrà mai rinunciare per nessuno amore al mondo.

Ad ogni modo tutto questo non fa altro che chiarire ogni aspetto e dubbio, mettendo tutto al suo posto. Armando e Veronica si sono certamente lasciati. Qualcuno ultimamente aveva avanzato l’ipotesi di una relazione tra i due, nascosta. L’ipotesi partita da alcune storie che sembravano essere state postate nello stesso luogo è totalmente errata.