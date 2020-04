Eva Henger completamente nuda a letto, fan impazziti: ‘te lo diamo noi l’…'(FOTO)

Tutti si chiedono come faccia Eva Henger a vantare tanta bellezza. 47 Anni portati benissimo e gli italiani non possono far altro che amarla. Il suo corpo non ha eguali e i suoi scatti ultimamente sono sempre più esagerati. In questi giorni, la madre di Mercedes sta infiammando il web postando foto e immagini in versione osè.

Con oltre 850 mila seguaci e un lato B da sogno, Eva Henger si aggiudica il primo posto tra i profili più cliccati di sempre. E proprio su Instagram che sta accadendo di tutto. L’ex porno diva, poche ore fa, ha mandato in delirio il pubblico maschile mostrandosi totalmente senza veli.

Eva Henger completamente nuda davanti a tutti

Cosa sta accadendo ad Eva Henger in queste ultime settimane? Le mancano i vecchi tempi? E’ questo quello che si sta chiedendo il web negli ultimi giorni. A lasciare con il subbio i suoi follower è proprio la stessa attrice. Come già spiegato in precedenza, l’ex diva del film a luci rosse si sta scatenando sui social mostrando servizi fotografici del passato davvero bollenti. In uno dei suoi ultimi scatti si è davvero superata mostrandosi completamente nuda.

Si Eva Henger si è spogliata in diretta e seduta a pancia in giù si vede molto in evidenza il suo lato b, sodo e perfetto. Curve da urlo e seno in vista ma coperto da un braccio. (Continua dopo il post)

L’ex attrice fa il pieno di like sui social

L’immagine postata da Eva Henger nel giro di pochi minuti ha fatto il boom di like, ottenendo quasi 35 mila click. Tantissimi i fan che le hanno fatto i complimenti per il fisico e sopratutto per il modo in cui gli sta facendo dimenticare la quarantena. Nelle ultime settimane, l’ex porno diva si è capito che è molto malinconica e attraverso i social sta cercando compagnia.

Inutile dire, quanto i suoi seguaci apprezzino le sue immagini e i suoi scatti bollenti. In tanti, hanno ricordato i vecchi tempi quando ancora era sul set a luci rosse. Altri, invece, sono stati più indiscreti e si sono soffermati solamente sulle sue forme che con gli anni sono ancora più perfette di allora.