Amici il programma di Maria De Filippi perde un professore

Amici di Maria De Filippi perde uno dei professori storici della trasmissione Mediaset

Uno storico professore della trasmissione Amici di Maria De Filippi si dice pronto ad abbandonare la prossima edizione. Infatti, attualmente i professori di Amici sono Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli per il canto e Veronica Peparini, Timor Steffens e Alessandra Celentano per la danza.

Uno di loro però, sembra sempre più intenzionato a lasciare la trasmissione. Questo significa che ci saranno dei cambiamenti nel corso del talent show e forse il pubblico non ne sarà felice. Ad aver deciso di fare un passo indietro, sarebbe proprio Timor.

Timor Steffens e lo scontro su Nicolai

Timor Steffens su Instagram ha deciso di fare un passo indietro o di mettere in campo un atteggiamento completamente diverso per la prossima trasmissione. Infatti, ha pubblicato una serie di messaggi dopo quello che è successo durante la trasmissione.

In particolare, ha spiegato i problemi con il ballerino Nicolai. Quando è uscito dalla trasmissione, c’è stata una standing ovation, ma lui ha deciso di non alzarsi proprio come Alessandra Celentano. Alessandra però non si alza mai per nessuno, mentre Timor per non alimentare le polemiche, ha deciso di non rispondere neanche a Maria che gli aveva chiesto il perché di questo comportamento.

Su Instagram però ha spiegato il suo gesto. Infatti, ha detto che per lui il rispetto va guadagnato e non è una cosa dovuta. Inoltre, secondo lui, la standing ovation è una misura di plauso pubblico straordinaria che deve dimostrare un amore speciale. Lui non ha sentito questo onore speciale.

Il futuro del professore di danza in tv

Nel corso della trasmissione tra Timor Steffens e Nicolai, c’erano una serie di problemi. Il ballerino infatti, aveva attaccato l’insegnante dicendo che doveva parlare in italiano ed inoltre, avevano avuto diversi scontri anche durante il serale. E’ chiaro che questo va un po’ cambiato i rapporti tra loro: non c’è da meravigliarsi del fatto, che il maestro abbia deciso di non alzarsi quando Nicolai è andato via dal programma.

Secondo i ben informati il professore, proprio in virtù di quello che è accaduto, sembra non intenzionato a partecipare al programma del corso della prossima edizione. Non avrebbe gradito neanche la risposta di Maria De Filippi in merito al suo comportamento davanti al atteggiamento poco rispettoso del ballerino Nicolai.