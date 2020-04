Naike Rivelli senza freni video shock contro la D’Urso e i politici

Naike Rivelli al veleno contro politici, personaggi del mondo dello spettacolo e non solo: ecco cosa ha detto

Naike Rivelli ancora una volta continua ad essere controcorrente ad attaccare senza mezzi termini politici e personaggi del mondo dello spettacolo. L’attrice e cantante italiana, figlia della bella Ornella Muti, non ci pensa due volte quando deve dire la sua opinione e talvolta, è molto sopra le righe.

Non è un caso, infatti, che è una di quelle maggiormente amate dal pubblico soprattutto per chi è amante delle persone libere e coraggiose. Nel corso delle ultime settimane, vivendo in questo periodo di quarantena ha pubblicato un video che si rifà il suo passato. Sul suo profilo Instagram la 45enne ha rispolverato questa vecchia intervista in cui ha spiegato il suo punto di vista.

Naike Rivelli e l’ira contro l’ipocrisia

Naike Rivelli non ha mai perso l’occasione non solo per criticare il mondo dello spettacolo ma anche per quello della politica. Ha postato sul suo profilo Instagram un video di qualche anno fa, dove è stata molto criticata, ma che oggi continua secondo lei ad essere attuale. Ha fatto anche denuncia contro una serie di personaggi del mondo della televisione come Chiara Ferragni, Belen, Barbara D’Urso e Cipriani.

In questo video contesta l’ipocrisia e sel a prende innanzitutto con la giornalista di Canale 5. Naike dice che secondo lei, Barbara non può giocare ulteriormente con il suo pubblico quanto piuttosto doveva fare giornalismo serio. L’artista ce l’aveva anche con altre colleghe del mondo dello spettacolo e non ha certo risparmiato critiche, neanche per la politica.

Il video di denuncia sui social

Il video pubblicato dalla figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, aveva fatto molto scalpore all’epoca e continua a farne anche oggi. La donna non manda certo a dire la sua opinione e si sente sempre più coinvolta nell’idea di dovere sempre avere il coraggio di denunciare.

Pubblicando il post che ha come sottofondo la canzone Bella ciao, ha voluto rinnovare la sua denuncia nei confronti di certi atteggiamenti che continuano ad andare avanti nel mondo dello spettacolo e in quello della politica. Una denuncia molto forte che probabilmente nei prossimi giorni potrebbe anche intensificarsi in virtù di novità, che potrebbero arrivare. Una delle caratteristiche, del resto, di questa artista è che non nasconde mai la sua impertinenza.