Alfonso Signorini GF Vip 4 appoggia Pupo con una nota di disappunto per collega

Alfonso Signorini condanna, insieme a Pupo, una sua collega: ecco cosa hanno detto durante la diretta tv

Nel corso della trasmissione del Grande Fratello vip dello scorso primo aprile, Alfonso Signorini ha detto la sua opinione contro una sua collega. Non è la prima volta che Signorini parla del comportamento dei suoi colleghi in televisione, ma questa volta, la frecciatina era molto chiara.

A dire la verità, il conduttore del Grande Fratello vip si è appoggiato a Pupo che aveva commentato il modo in cui una nota giornalista del mondo televisivo si sta comportando. L’opinionista ha detto che la conduttrice Barbara D’Urso con il suo recitare una preghiera in diretta, aveva davvero toccato il fondo e non era stata apprezzata dal pubblico.

La frecciatina è stata molto chiara: durante la trasmissione Pupo aveva detto che per le liti, vi era un altro modo per risolvere delle problematiche, quello di fare una preghiera in diretta. Ma, aveva anche detto non gli sembrava certo il caso.

Alfonso Signorini e la frecciatina sulla giornalista

Subito Alfonso Signorini ha anche spiegato che nemmeno lui ammette che vengano fatte delle preghiere in pubblico. D’accordo con Pupo, Signorini quindi ha lanciato anche lui una dura frecciatina nei confronti di Barbara D’Urso che invece, si era esibita in una preghiera a due insieme all’ex ministro Matteo Salvini.

Questo atteggiamento non è stato preso positivamente dal pubblico e addirittura, è partita una raccolta firme in cui si chiedevano le dimissioni e la chiusura della trasmissione della donna. “L’eterno riposo” recitato in televisione aveva fatto molto scalpore, ma non in senso positivo.

Le accuse a Barbara D’Urso

Fino a quando non c’è stata la diretta del Grande Fratello vip 2020, non si sapeva qual era l’opinione di Alfonso Signorini sul comportamento della giornalista. Invece, approfittando della parola detta al veleno da Pupo, subito Signorini aveva fatto sapere la sua posizione. In pratica, dice che secondo lui non è il momento di fare della preghiera un evento di spettacolarizzazione. Quindi piuttosto è necessario concentrarsi sulle problematiche che attanagliano i cittadini.

Inoltre, un’altra cosa importante è che si possa capire che in questo momento i cittadini non vogliono essere presi in giro. Quindi si deve fare particolare attenzione a non urtare i sentimenti di tutti. Dopo la preghiera in diretta tv, era nata una petizione web per chiudere i programmi di Barbara D’Urso.