Adriana Volpe e Roberto Parli storia finita… sui social! Andrea Denver…

Adriana volpe Non segue più il marito sui social

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli potrebbero essersi lasciati. La notizia arriva proprio dai social, dato che gli utenti si sono accorti che è acvenuto qualcosa di molto strano. A quanto pare Adriana Volpe e Roberto Parli non si seguono più, cosa che invece accadeva fino a qualche giorno fa. Ma cosa potrebbe essere successo?

La donna è uscita dalla casa proprio per stare di fianco al marito a causa della morte del suocero. Poi da quel momento in poi qualcosa sarà cambiato. Si pensa questo perché di punto in bianco nella vita di tutti i giorni nessuno pensa di non seguire più il proprio compagno. Se non per motivi davvero importanti. Sono dei personaggi che appartengono al mondo della televisione, ma vivono tutto ciò che ha a che fare con la vita sentimentale privata proprio come tutti.

Adriana Volpe ed il legame con Andrea Denver

Adriana Volpe in casa aveva legato parecchio con Andrea Denver. Il ragazzo era tanto attratto da lei e non lo ha mai nascosto. Questo legame però non ha fatto così tanto piacere al marito della Volpe che ha anche inviato in casa un messaggio per farle sapere di essere abbastanza arrabbiato per le immagini che è stato costretto a vedere. Ma a cosa si riferisce Parli? Si riferisce sicuramente all’eccessiva vicinanza della moglie con l’uomo.

I due apparentemente affezionati l’uno all’altra hanno sempre difeso il loro rapporto parlando non di attrazione fisica o mentale ma di una profonda amicizia. Entrambi hanno affermato di volersi bene, lei pensa di lui che è un bellissimo ragazzo ma ovviamente non potrebbe mai esserci nulla anche perché è più piccolo. La stessa cosa ha fatto Andrea che tra un complimento e l’altro ha probabilmente tentato di corteggiarla senza dare nell’occhio.

Il bacio di Denver, rimproveri e spiegazioni

Quando è arrivato il videomessaggio in casa per la conduttrice di Rai 2, tutto è suonato molto strano alle sue orecchie. Forse non pensava di poter dare tanto fastidio al marito fuori dalla casa, forse non si è accorta della gravità dei fatti. Intanto in casa Andrea Denver ha dato altro di cui parlare facendosi vedere dalle telecamere mentre bacia una foto di Adriana.

Poi ripreso dagli altri concorrenti ha spiegato di averle dato un bacio soltanto sulla guancia, la foto però è piccola e quindi tutti hanno pensato si trattasse di un bacio che va al di là delle sue possibilità, sulla bocca.

E cosa avrà pensato Adriana Volpe nel vedere questa scena? Ma soprattutto cosa avrà pensato il suo ex marito? Adesso non rimane che attendere qualche tempo per scoprire cosa è successo, se la situazione è cambiata, o si tratta soltanto di un qualcosa di infondato.