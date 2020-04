Grande Fratello Vip, la fidanzata di Andrea Denver rompe il silenzio. Il messaggio di Anna Wolf (Foto)

Dopo settimane di silenzio e di dubbi, è tornata a parlare la fidanzata di Andrea Denver. La bella modella ha lanciato il suo pensiero tramite i social, parlando proprio dell’esperienza del compagno nel reality di successo di canale 5.

Da par suo Andrea Denver all’interno della casa del Grande Fratello si è dato molto da fare. Il modello si è aperto ed è stato al centro di discussioni, scontri, scherzi e siparietti divertenti. Probabilmente proprio per questo motivo è riuscito ad arrivare fino alla finale della trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

La fidanzata di Andrea Denver, la bella Anna Wolf, ha rotto il silenzio. La modella, infatti, ha mandato un messaggio diretto proprio al concorrente del reality. La ragazza si è focalizzata sulla fase decisiva del programma chiedendo l’aiuto di tutti.

Il percorso nella casa del Grande Fratello Vip di Andrea

La prima parte del percorso di Andrea Denver nel Grande Fratello Vip è stato condizionato dalla presunta storia, prima dell’ingresso nel reality, con Elisa De Panicis. Tra i due, proprio per il fatto che lei abbia deciso di raccontare quanto accaduto mentre lui aveva preferito far finta di niente, c’è stato un duro scontro.

Elisa ha usato parole molto dure e Andrea, nonostante abbia sottolineato che continuerà a volerle bene, ha reagito con forza. Nelle settimane successiva Andrea Denver si è adattato alla situazione è ha stretto un legame molto forte con Patrick Ray Pugliese, diventato per il giovane un vero e proprio punto di riferimento.

Nelle ultime settimane, prima dell’uscita di Andriana Volpe, aveva stretto moltissimo con la conduttrice. I loro comportamenti avevano anche infastidito un po’ il marito della Volpe. Purtroppo quest’ultima ha vissuto il dramma della perdita del suocero e ha lasciato il programma. Nell’ultima parte della sua esperienza nella casa ha mostrato un buon rapporto anche con Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Con le due donne ha parlato e si è sfogato in diverse situazioni.

Le parole della fidanzata di Andrea Denver

Anna Wolf, la fidanzata di Andrea Denver, in questo momento è in Canada dai genitori. Sta vivendo dall’altra parte del mondo questa situazione di grande emergenza. Tramite i social, però, ha lanciato un bel messaggio al compagno in vista della finale.

Anna Wolf ha fatto prima di tutto i complimenti ad Andrea Denver per la finale raggiunta. A seguire ha chiesto a tutti i suoi fan italiani di sostenerlo. La bella modella si dice entusiasta che mercoledì sarà finita questa esperienza televisiva, anche se al momento è complicato stabilire quando i due si potranno rivedere.