‘Un posto al sole’ anticipazione 7 aprile 2020, Arianna e Andrea ai ferri corti

Le anticipazioni di Un posto al sole del giorno martedì 7 aprile riguardano la puntata trasmessa nel lontano 2012. Le riprese risultano attualmente sospese e non si sa ancora con assoluta certezza quando ripartiranno le avventure dei personaggi di Palazzo Palladini.

Proprio per tal motivo, la Rai ha deciso di occupare lo spazio del pre-serale mandando in onda le puntate di 12 anni fa incentrate soprattutto sulla nascita della love story di Serena e Filippo. Tutto è ancora agli albori, inoltre ritroveremo Tommaso, Andrea e Arianna, quest’ultimi, però, saranno ai ferri corti!

Anticipazioni Un posto al sole, puntata martedì 7/4/2020

Nella puntata di martedì di UPAS, Filippo e Tommaso si rivedranno dopo tanto tempo ma questo incontro spingerà il figlio di Roberto a voler chiudere per sempre i conti con il suo difficile passato e di fare ritorno a Napoli. Una volta giunto nel suo paese, l’uomo farà un incontro che gli cambierà la vita per sempre: Serena. Quest’ultima, che desidera conoscere il suo vero amore, capirà che la sua anima gemella non è poi così tanto lontana.

Intanto, tra Arianna e Andrea le cose non sembreranno andare come sperato per questo motivo Franco escogiterà un piano per spingere i due a ricucire il loro rapporto. In un primo istante l’iniziativa del Boschi sembrerà riuscita ma, in seguito, qualcosa stravolgerà tutto. Andrea avrà il cuore a pezzi mentre Arianna sembrerà decisa ad allontanarlo per sempre.

Un posto al sole, novità per gli spettatori: arriva #unpostoacasa

E mentre su Rai 3 saranno replicate le vecchie puntate, su Instagram sarà possibile interagire con gli attori. Stando a quanto rilasciato dalla pagina Facebook ufficiale della soap opera partenopea, ogni sera, dalle ore 20.30, su IG gli attori di Un posto al sole si collegheranno in diretta sui social per commentare gli episodi assieme ai fan!

L’iniziativa è chiamata #unpostoacasa. Sarà possibile porre ai mitici personaggi della nota soap Made in Italy delle domande e ricevere risposte curiose e appaganti. La novità sicuramente entusiasmerà tutti i telespettatori che avranno numerose domande da fare.

La scelta di trasmettere le puntate del 2012 e non quelle più vecchie o recenti è una decisione maturata dallo stesso vicedirettore di RaiFiction, Francesco Nardella. Quest’ultimo, inoltre, non ha escluso che a breve potrebbero esserci delle ulteriori iniziative per il pubblico di Un posto al sole.