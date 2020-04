GF VIP, Eleonora Giorgi parla di Paolo e Clizia, poi il retroscena: “Mi inquietava…”

Eleonora Giorgi ha rilasciato un’intervista a Libero Quotidiano durante la quale è tornata a parlare di Clizia e Paolo e, soprattutto, del ruolo di quest’ultimo nella casa. La donna ha commentato la semifinale, prestando particolare attenzione al “rimprovero” che Alfonso Signorini ha fatto nei confronti del finalista.

Successivamente, l’attrice ha affrontato lo spinoso tema inerente la relazione con l’Incorvaia ed ha svelato dei retroscena inaspettati relativi ad una telefonata intercorsa tra le due in questi giorni.

Le parole di Eleonora Giorgi su Paolo

Mercoledì prossimo ci sarà la finale del Grande Fratello VIP. Paolo Ciavarro è tra i possibili vincitori di questa edizione e a sostenerlo ci sono soprattutto Eleonora Giorgi e Clizia. Sua mamma, in particolare, ha fatto un’intervista durante la quale ha commentato l’esperienza del giovane nel reality show. La donna ha ammesso di essere stata alquanto inquieta i primi tempi in quanto conosceva l’estrema timidezza di suo figlio.

L’artista ha ammesso di aver temuto che il ragazzo potesse non riuscire a farsi conoscere per come è davvero a causa del suo carattere. Per fortuna, però, con il passare del tempo il giovane è venuto fuori ed ha dimostrato di essere un ragazzo galante, gentile e molto educato. Questo suo comportamento, però, lo ha portato ad attirare alcune critiche da parte dei coinquilini. In molti, infatti, gli recriminano il fatto di non essersi mai esposto durante questa esperienza.

Il retroscena su Clizia

Eleonora Giorgi, però, ha difeso Paolo dicendo che questo sia solo frutto della sua pacatezza ed in seguito ha parlato anche di Clizia. Su questo argomento, l’attrice ha spiegato di aver avuto modo di conoscere l’Incorvaia un po’ più a fondo. Dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia, le due donne si sono conosciute un po’ di più. L’ex di Massimo Ciavarro ha detto di aver apprezzato molto la donna e la famiglia da cui proviene.

Sono tutte persone estremamente garbate e perbene, tuttavia, la donna ha preso un’importante decisione. Eleonora ha confessato di non vuole entrare nelle vicende private di suo figlio, per tale ragione rimarrà sicuramente fuori da tutta questa storia.