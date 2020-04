‘Quando siamo soli…’: Antonella Clerici e Vittorio Garrone, ecco cosa fanno in quarantena

Sono giorni molto difficili per tutti quelli che stiamo attraversando. Anche Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono soli immersi nel bosco e aspettano che l’allarme coronavirus passi in fretta. La coppia da circa due anni si è trasferita ad Arquata e grazie alla natura che li circonda trascorrono le giornate immersi tra il verde, ovviamente assieme ai loro figli.

Se da un lato ci sono molti lati positivi, Antonella Clerici ha dovuto comunque allontanarsi anche dai suoi affetti. E proprio in questo brutto periodo, dove ad ognuno di noi è impossibilitato nel muoversi, la conduttrice televisiva è apparsa affranta. In particolar modo perchè una sua cara amica non sta molto bene.

Antonella Clerici preoccupata per la salute di una sua amica

Nonostante Antonella Clerici è decisamente fortunata, rispetto ad altri, a vivere questi giorni di isolamento in una villa in campagna, non mancano i dolori. La conduttrice ha infatti raccontato di avere una cara amica con febbre alta, che sta molto male e questo le provoca molta preoccupata.

Fortunatamente, però, accanto a lei c’è Vittorio Garrone, il suo compagno che le sta vicino senza mai abbandonarla. In una recente intervista, la conduttrice televisiva ha raccontato che Vittorio è un uomo molto responsabile e sa di essere lui il capofamiglia.

La conduttrice e Vittorio Garrone positivi

Antonella Clerici nonostante sia una persona sempre allegra e sorridente nelle ultime settimane ha dichiarato di essere molto preoccupata. Non solo per lei stessa ma sopratutto per sua figlia Maelle. Insieme a Vittorio Garrone cerca di trascorrere le giornate immersa tra la natura e gli animali, trasmettendo di conseguenza positività alla loro bambina.

Nello stesso tempo, però, la coppia si pone molte domande, interrogandosi su ciò che sta accadendo al nostro paese e su cosa accadrà dopo. Infatti, l’ex presentatrice de la Prova del cuoco ha dichiarato: «Quando siamo soli ci facciamo un sacco di domande». Antonella però può contare sul sostegno del compagno che come lei stessa ha detto le rende le giornate vive e meno malinconiche.