Incidente per Antonella Elia al GF VIP: sbatte la testa e interviene un medico (VIDEO)

In queste ore, Antonella Elia ha avuto un brutto incidente nella casa del GF VIP. La donna stava giocando con Sossio quando, ad un certo punto, è scivolata sbattendo la testa in modo alquanto violento.

La preoccupazione di tutti è stata notevole, sta di fatto che la dama è stata immediatamente condotta in magazzino dove è subito intervenuto un medico. Andiamo a vedere come sta adesso.

L’incidente di Antonella Elia

Continua la guerra di gavettoni al GF VIP tra Sossio Aruta e Antonella Elia, ma stavolta è finita con un incidente. La mattinata è cominciata in modo parecchio turbolento dato che la showgirl ha versato della farina e del formaggio al concorrente, il quale si trovava comodamente sdraiato in giardino. Da quel momento in poi, è cominciata una vera e propria lotta. Aruta ha preso l’acqua che c’era nel secchio della sauna e l’ha versata addosso alla sua rivale.

Il calciatore, però, non è apparso molto soddisfatto dalla vendetta, pertanto, ha deciso di riempire un altro secchio d’acqua direttamente dalla piscina ed ha cominciato ad inseguire la sua preda. La Elia si è subito resa conto della cosa ed ha cominciato a correre dal giardino verso la casa. Quando Sossio si è trovato ad una distanza consona dalla sua rivale, le ha lanciato la secchiata d’acqua. (Continua dopo il video)

GAVETTONE FINITO MALE TRA ANTONELLA ELIA E SOSSIO ARUTA😰 #gfvip pic.twitter.com/WvQMXgB4e6 — TrashTVstellare (@trashtvstellare) April 6, 2020

Interviene il medico al GF VIP

I due si trovavano all’altezza della cucina e il pavimento bagnato ha fatto sì che cadessero entrambi a terra. Aruta, però, si è subito alzato dopo l’incidente, mentre Antonella Elia è rimasta sdraiata facendo preoccupare gli altri coinquilini del GF VIP. La protagonista non ha fatto altro che ripetere di aver dato una botta pazzesca con la testa sul pavimento. Ad un certo punto sono accorsi tutti gli altri protagonisti e la produzione ha preferito cambiare inquadratura.

Dopo poco, la malcapitata è stata portata in magazzino dove è stata visitata da un dottore. In seguito, alcuni concorrenti hanno spiegato che, per fortuna, la concorrente sta bene e non ha subito danni particolari. Tuttavia, sarà necessario tenerla sotto controllo per qualche ora in modo da vedere come si evolve la situazione.