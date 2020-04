Lidia Vella attacca Giulia De Lellis:”Ho visto determinate cose di Andrea Damante con i miei occhi”

In questi giorni il mondo del gossip è focalizzato sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due dopo giorni di attese, sospetti e indizi, hanno finalmente confermato quanto le fotografie di Chi hanno testimoniato: sono tornati insieme.

E’ stato il dj veronese ad ammetterlo durante una diretta instagram in compagnia di Pio e Amedeo. Se la notizia da un lato ha reso felici i tantissimi fan dei Damellis, c’è anche chi non crede fino in fondo alla loro storia d’amore.

Una di queste e Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello, che in un’intervista radiofonica ha lasciato intendere che conoscerebbe molto bene Andrea Damante. Secondo lei il dj veronese non è intenzionato a portare avanti una relazione stabile. A suo dire, infatti, lei avrebbe assistito a situazioni che la convincono che chi nasce tondo non può morire quadrato.

L’infinito tira e molla tra Giulia De Lellis e Andrea

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione.

Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse, Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip.

A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Dopo giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata una prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma.

Le rivelazioni di Lidia Vella su Andrea Damante

Lidia Vella ha rilasciato un’intervista radiofonica sulla coppia composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato di averlo fatto non per notorietà ma perchè conosce bene il dj veronese.

La Vella ha esordito dicendo che chi nasce tondo non può morire quadrato. La ragazza ha spiegato che ha visto determinate cose con i suoi occhi. Chiarendo che se avesse voluto parlare di lei e Andrea Damante avrebbe potuto farlo due anni fa. Ora che però Giulia De Lellis l’ha perdonato non avrebbe senso.