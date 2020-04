“Mettiti le mutande e alza il c*lo”: Naike Rivelli semi nuda critica la Chiesa, è polemica [VIDEO]

View this post on Instagram

Stanotte fa tanto freddo fuori. Sono profondamente grata dell'immensa fortuna che ho di avere un letto caldo, un tetto sopra la testa e un pezzo della famiglia vicino a me. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Sarebbe così bello se anche la nostra Chiesa, facesse come stanno facendo tantissime chiese in molti posti all'estero , aprire le sue porte ai senza tetto. Le chiese in questo momento sono vuote, silenziose e innumerevoli. Ogni paesino città , regione e comune ne ha uno o più di una.. sarebbe magnifico se ogni edificio santo aprisse le sue porte a chi non sa proprio dove andare. Se per ogni territorio si attivassero i preti e le suore e TUTTE le loro strutture, donando cibo a chi non ne ha e spazio a chi ne ha bisogno. Potrebbero anche andare regolarmente protetti con maschere e guanti a sostenere personalmente, tutti i bisognosi nei loro quartieri .. Fare piccole offerte e donazioni, di soldi di viveri di preghiera, mantenendo le dovute distanze.