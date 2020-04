Vestirsi da sera per buttare la spazzatura: nuova moda impazza sul web

Una donna australiana ha dato il via ad una nuova tendenza online per smorzare la noia provocata dal blocco del coronavirus. Si tratta di vestirsi da sera per buttare la spazzatura. La moda impazza subito sul web.

Vestirsi da sera per buttare la spazzatura: l’idea dell’australiana Danielle

Una donna di nome Danielle Askew ha avuto questa brillante idea di vestirsi da sera per buttare la spazzatura. Anche detta Bin Isolation Outings, consiste nel vedere le persone sfoggiare abiti esagerati e abiti eleganti per portare fuori la spazzatura.

Danielle, che vive nel Queensland, in Australia, ha condiviso una sua foto mentre tirava fuori il suo bidone. Indossava un abito simile a quello del personaggio Disney di Frozen, Elsa. Era un vestito blu scintillante e una corona. La simpatica idea ha ispirato un certo numero di persone a seguire l’esempio – con risultati esilaranti.

Creato un gruppo Facebook

Danielle ha creato un gruppo di Facebook in modo che gli altri potessero condividere le loro foto nel vestirsi da sera per buttare la spazzatura. E si è detta “stupita” dalla reazione alla sua idea.

L’ispirazione è arrivata dopo che un’amica le ha inviato un messaggio e le ha mostrato un tale entusiasmo nel portare fuori l’immondizia, in quanto scusa per prendere aria. Danielle ha quindi osato vestirsi bene per fare quei “due” passi e ha invitato le sue amiche a fare lo stesso

Finora oltre 215.000 si sono uniti al gruppo, tra cui Sharon Turgeon che, originaria di Manchester, attualmente vive a Brisbane. Sharon per ora è la vincitrice della sfida dell’uscita del bidone. Ha messo infatti un abito da ballo rosso scintillante e una grande diadema d’argento. L’abito arriva direttamente dal negozio da sposa della sua amica a Jindalee, My Bridal Centre.

A causa della pandemia, l’atelier per la sposa è stato costretto a chiudere per i prossimi sei mesi. Tuttavia hanno deciso di mettere a frutto gli abiti per la sfida, così da dare un sorriso in più alle persone.

Oltre ogni immaginazione

Oltre a vestirsi da sera per buttare la spazzatura, alcuni hanno persino iniziato a decorare i loro bidoni. Questo per rendere ancora più accattivante la sfida.

Una donna del gruppo ha anche scherzato sul fatto di essere talmente disperata per il non poter avere un appuntamento a causa dell’isolamento che ha deciso di bere un bicchiere di vino insieme al suo bidone della spazzatura. Insomma non manca la fantasia ora che la società ha dovuto prendersi una pausa obbligata dalla routine di tutti i giorni.