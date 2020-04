Temptation Island: una coppia storica del programma non sta più insieme, l’annuncio sui social

Una coppia delle prime edizioni di Temptation Island non sta più insieme. L’ha detto lei attraverso il suo profilo Instagram

Temptation Island: storica coppia non sta più insieme

Una delle coppie note al grande pubblico per la partecipazione a una delle prime edizioni di Temptation Island ha deciso di prendere strade diverse. Stiamo parlando di Claudia Merli e Dario Loda. Vi ricordate di loro? (Continua dopo la foto)

Si erano fidanzati quando erano adolescenti ma dopo qualche anno lui ha tradito Claudia con una sua amica. Lei ha deciso di perdonarlo e sono tornati insieme. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia (nella terza edizione, in particolare) lui pensava solamente al fisico, ad allenarsi e ad allenare gli altri e così lei ha voluto fargli uno scherzo.

Ha finto di essere molto presa da uno dei tentatori e Dario ci è cascato in pieno. Al falò di confronto finale tutto è stato svelato e la coppia è tornata più unita che mai. Invece, poche ore fa, la stessa Claudia sui social ha ammesso che lei e Dario non stanno più insieme.

Lo ha detto tramite il suo profilo Instagram spiegando che se da un po’ di tempo non comparivano foto e post di coppia era perché lui non fa più parte della sua vita. Inoltre, ha spiegato che quando se la sentirà ne parlerà meglio rivelando magari i motivi che li hanno portati a questa decisione. Per il momento ha bisogno di tempo. (Continua dopo la foto)

Il successo di Temptation Island

Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia da sei anni ormai sta continuando ad avere un grandissimo successo. È un format che va in onda in tutto il mondo e ancora oggi si parla di alcuni dei protagonisti che hanno lasciato maggiormente il segno.

Come non ricordare a questo proposito Francesco Chiofalo, ad esempio. Oppure Sara Affi Fella e Nicola Panico, Valeria Bigella e Alessio Bruno. Anche alcuni tentatori sono poi diventati molto popolari: Andrea Dal Corso, Paolo Crivellin, Alessandro Zarino.

Il programma ha avuto così tanto successo che da due anni a questa parte dopo l’edizione classica va anche in onda l’edizione Vip. La prima è stata condotta da Simona Ventura, mentre la seconda da Alessia Marcuzzi.