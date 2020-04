Una Vita, spoiler Spagna: Felipe dice a Marcia che Genoveva è incinta

Le anticipazioni di Una Vita svelano che Marcia riceverà una brutta notizia, quando scoprirà da Felipe che Genoveva è incinta. La brasiliana non avrà una reazione pacata e, per tentare di arginare il suo dolore, dirà a Santiago di essere pronta a partire con lui. Nel frattempo, Maite inizierà a sospettare che Camino le nasconda qualcosa e così si allontanerà da lei per qualche tempo.

Una Vita spoiler spagnoli: Marcia riceve una pessima notizia

Nelle prossime puntate della soap opera, Felipe dirà alla sua ormai ex amante Marcia che Genoveva è incinta, dandole l’addio definitivo. Nel frattempo, Andrade inizierà a sospettare che la Salmeron abbia tramato alle sue spalle e così manderà a casa sua un avvocato per avere le dovute spiegazioni.

La pettegola Casilda si confiderà con Cesáreo, dicendogli di aver scoperto che Camino, la figlia di Felcia, sta ancora vedendo Maite, l’insegnante di disegno. La domestica non riuscirà a capire come due donne possano amarsi e griderà come tanti altri allo scandalo. Stando alle anticipazioni di Una Vita inoltre, Rosina e Liberto insinueranno che Camino abbia tradito Maite. La ragazza non la prenderà affatto bene e preferirà prendersi una pausa per riflettere sul suo futuro.

Nel frattempo, Jose prenderà una drastica decisione. Come raccontano gli spoiler di Una Vita, Bellita si sentirà male e sarà costretta a letto in gravi condizioni. L’uomo vorrà starle accanto e così finirà per lasciare l’ingaggio come attore protagonista che lo avrebbe portato ad Hollywood. Jose inoltre, coglierà in flagrante Margarita mentre verserà una strana sostanza nella bevanda di Bellita: che intenzioni avrà?

Felipe deciso a incastrare Andrade

Le anticipazioni di Una Vita continuano con la storyline che vede Felipe contro Andrade, colui che rapì e fece prostituire sia Marcia che una sua cara amica. Il perfido negriero avrà ala peggio grazie alla testimonianza dell’avvocato, pronto a metterlo per sempre in ginocchio. Marcia, nel frattempo, sarà intenzionata a scoprire che cosa nasconde davvero Santiago. I suoi dubbi aumenteranno quando troverà due biglietti per Cuba.

Infine, gli spoiler di Una Vita raccontano che Marcia ripenserà alla gravidanza di Genoveva. Il fatto che Felipe sta per diventare padre la avvilirà a tal punto di acconsentire alla proposta del marito di lasciare per sempre il quartierino. Cesareo però, arriverà in tempo per mettere in guardia la brasiliana. Pare che Santiago abbia altri segreti che dovrebbe sapere, di cosa si tratterà? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire che ne sarà della sfortunata brasiliana.