Il Segreto, trame puntate spagnole: Tomas e Alicia addio per sempre?

Non si fermano le macchinazioni della marchesa Isabel nelle puntate spagnole della soap opera Il Segreto. Questa volta, la nobildonna farà in modo che Tomas e Alicia litighino e rompano la loro amicizia, temendo che possa trasformarsi in qualcosa di più profondo. Nel frattempo, Begona troverà il coraggio di affrontare Manuela.

Il Segreto anticipazioni: la crisi di Rosa

Nelle prossime puntate della soap opera, Marta se la prenderà con Ramon, in quanto ha deciso di non lasciare il paese senza consultarla. La prenderà come una mancanza di fiducia nei suoi confronti.

Dal canto suo, l’uomo è intenzionato ad aiutare suo suocero. Non ci saranno buone notizie per Urrutia. Stando alle anticipazioni de Il Segreto infatti, Don Ignacio dirà a Pablo e Ramón che la settimana prossima si terrà il processo. L’ansia sarà alle stelle. Rosa avrà un altro dei suoi attacchi isterici quando vedrà Adolfo e Marta insieme. La ragazza crederà che i due abbiano ripreso a frequentarsi.

Continuando con le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto, Begona troverà il coraggio di affrontare a viso aperto Manuela, avvertendola che conosce la sua strategia e non se la caverà così facilmente. La povera ragazza proverà a dare la sua versione, ma Begona le lancerà un’accusa a dir poco infamante, dicendole di essere sicura che abbia messo gli occhi su suo marito. Isabel invece tramerà contro Alicia, dando in mano a Tomas dei documenti compromettenti sulle scelte politiche della sua amica

Isabel inganna Tomas

Gli spoiler de Il Segreto svelano che Tomas crederà a quello che le dirà sua madre, anche perché ne avrà le prove. A quel punto, si incontrerà con Alicia e le esprimerà il suo disappunto per aver attaccato la classe operaia che tanto avevano tentato di aiutare. Nonostante Alicia lo rassicuri che si tratti di una menzogna, Tomas non ne vorrà sapere e romperà l’amicizia con lei.

Intanto Maqueda si preparerà per incontrare l’acquirente della miniera, ma Tomas lo intercetterà in tempo. Il giovane lo attaccherà, accusandolo di averlo tradito. Problemi anche per Dolores, che dovrà fare i conti con la perfida aguzzina alla quale lei e suo marito Tiburcio devono molti soldi. Entrambi però, sono convinti che Estefanía li abbia ingannati.

Infine, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto rivelano che Isabel continuerà con la sua strategia volta a far rimanere completamente isolata Francisca. Nella sua nuova casa, la Montenegro si scontrerà anche con Emilia, che non capirà come mai abbia deciso di rinunciare a far curare Raimundo, ancora in stato catatonico e con minime speranze di ripresa.