“Sembrano chiodi…”: Elisabetta Canalis senza reggiseno, la camicia trasparente mostra dei dettagli intimi [FOTO]

Gli allenamenti di Elisabetta Canalis

Anche la bella Elisabetta Canalis è costretta a rimanere chiusa in casa a Los Angeles insieme al marito e alla figlia Skyler Eva. L’ex velina di Striscia la Notizia sta rispettando la quarantena perché anche in America l’emergenza sanitari per il Covid-19 ha raggiunto dei numeri spaventosi.

Per ammazzare il tempo la moglie di Brian Perri si scatena a fare delle dirette su Instagram, ma anche condivide clip e foto dove fa esercizi fisici. Nelle ultime due settimane l’attrice sarda si sta concentrando con degli allenamenti in cui mostra il suo fisico. Inoltre la donna si mostra in versione acqua e sapone, ovvero senza trucco e i fan l’hanno apprezzato molto.

Ma nelle ultime ore l’ex collega di Maddalena Corvaglia si è scatenata postando uno scatto piccate. E se la settimana scorsa aveva allietato il popolo del web mostrandosi senza reggiseno e poi semi nuda sotto le lenzuola, ora ne ha messo un’altra in cui si intravedono i cape**oli.

L’ex velina di Striscia la Notizia e la foto senza reggiseno

Come accennato prima Elisabetta Canalis si allena quotidianamente. Quindi fa yoga, fitness e spesso mostra i suoi allenamenti con delle dirette su Instagram. Ma sul social mostra anche quando è davanti ai fornelli, gioca con la figlioletta Skyler Eva, ma non dimentica il suo lato sexy regalando degli scatti osé ai seguaci.

Nelle ultime ore è apparsa una foto con l’effetto in bianco e nero in cui appare senza reggiseno, con i cape**oli che si intravedono dietro la camicia slacciata e trasparente e un paio di culotte scure. L’attrice sarda si trova in un balcone mentre sta rientrando in camera. Chi avrà realizzato lo scatto? Per caso il marito Brian Perri? (Continua dopo il post)

Elisabetta Canalis e la raccolta fondi per gli ospedali della Sardegna

Oltre ad essere preoccupata per l’emergenza sanitaria da Coronavirus a Los Angeles, Elisabetta Canalis è molto vicina alla sua patria: l’Italia. Qualche giorno fa l’ex velina di Striscia la Notizia ha postato una serie di numeri di telefono e codici iban per fare delle donazioni a delle onlus accreditate. I soldi raccolti serviranno per comprare delle attrezzature mediche e respiratori che serviranno ad alcuni ospedali della Sardegna, la sua terra natia.