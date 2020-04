Il Segreto, spoiler Spagna: l’amante di Isabel in gravi condizioni

Nelle puntate spagnole della soap opera Il Segreto, ci saranno nuovi personaggi pronti a movimentare le trame. Maqueda, l’amante di Isabel, si troverà a lottare tra la vita e la morte, anche se la nobildonna non sembrerà particolarmente preoccupata.

Nel frattempo, Tomas si accorgerà di essere attratto da Alicia ma temerà che la ragazza sia ancora innamorata di Matias. Non miglioreranno invece le condizioni di Raimundo, tanto che Francisca sarà disposta ad accettare il suo triste destino.

Il Segreto, anticipazioni: Maqueda picchiato selvaggiamente

Nelle puntate iberiche della soap opera, Adolfo e Marta saranno ben felici di notare il miglioramento di Rosa dopo che la giovane sarà tornata dalla luna di miele. Rosa non avrà più svenimenti e allucinazioni, ma sarà davvero guarita? Non si calmeranno però i sensi di colpa di Marta, certa che sua sorella sia ancora arrabbiata con lei.

In realtà, Rosa sa benissimo che Adolfo è innamorato di lei, nonostante menta a se stessa e porti avanti un matrimonio senza amore. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Begona proverà a consolare la figlia, dicendole che con il tempo Adolfo imparerà ad amarla, anche per il bene di loro figlio.

Proseguendo con le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto, vedremo Tomás sorprendere Maqueda in atteggiamenti inequivocabili. L’uomo, nonostante gli abbia promesso di non accettare l’affare, sarà impegnato a mediare l’acquisto della miniera. Il caposquadra avrà con sé delle valigie piene di soldi, ma la situazione volgerà in maniera inaspettata.

Poco dopo infatti, il Capitano Huertas correrà all’Avana per riferire che Maqueda è stato picchiato selvaggiamente e lasciato in un fossato. Solo grazie al suo passaggio fortuito nella zona è stato possibile portarlo in ospedale. L’uomo però è in gravi condizioni e sta lottando tra la vita e la morte.

Begona accusa Manuela

Come narrano le anticipazioni della soap Il Segreto, Francisca si rassegnerà al fatto di non vedere più Raimundo guarito ma Emilia la esorterà a non mollare la presa e accettare che il luminare chiamato da lei lo visiti. Intanto, Begona si infurierà con Manuela, accusandola di essersi innamorata di suo marito. Anche in questa circostanza, la donna mostrerà i suoi chiari segni di pazzia.

Infine, gli spoiler de Il Segreto rivelano che Alicia verrà raggiunta dal Capitano Huertas, portatore di buone notizie: Urrutia verrà trasferita nella prigione di Puente Viejo e finalmente potrà incontrare i suoi cari. Alicia si precipiterà da sua madre che, nonostante sia incarcerata, le dirà di essere orgogliosa di lei e del suo coraggio di portare avanti idee politiche così rivoluzionarie.