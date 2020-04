Filippo Bisciglia: ‘Chi mi conosce sa…’, poi il gesto simbolico

Filippo Bisciglia ha scritto un post per fare un gesto simbolico in questo periodo molto drammatico per tutto il mondo a causa del Coronavirus

Filippo Bisciglia sui social: il gesto simbolico

Filippo Bisciglia non è molto presente sui social, almeno non come tanti suoi colleghi. Eppure è amatissimo dal pubblico da quando conduce Temptation Island e ha partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities in cui ha dimostrato talento anche nel canto.

Filippo aveva partecipato tanti anni fa al Grande Fratello per poi fare l’inviato e qualche comparsa in alcune serie televisive. Oggi è uno dei conduttori più apprezzati della squadra di Maria De Filippi, alla quale lo lega un rapporto di amicizia oltre che professionale.

Poche ore fa, sui social, Filippo ha voluto mandare un gesto simbolico a tutti in questo difficile periodo per tutto il mondo. Il conduttore ha detto che chi lo conosce sa perfettamente che lui è uno passionale, affettuoso, che ama baciare, toccare, abbracciare e avere il contatto fisico. Questo, però, non si può fare da quando il Coronavirus sta mettendo in ginocchio molti Paesi del mondo, tra cui anche l’Italia.

Per far sentire la sua vicinanza a chi lo segue con tanto affetto ha deciso di pubblicare una foto con una mano tesa verso chi guarda, divenuto un simbolo ormai di questo periodo, e con questo gesto simbolico ha voluto dare un abbraccio a tutti. (Continua dopo il post)

Questo gesto è stato molto apprezzato da colleghi e non che hanno commentato con cuori, con incoraggiamenti, ricambiando il gesto di Filippo. Immancabili i cuori della sua fidanzata Pamela Camassa.

Filippo e Pamela pronti per un figlio

Filippo sta attraversando questo periodo di restrizioni e isolamento forzato con la sua compagna, ormai da 13 anni, Pamela Camassa. Con lei ha partecipato a Amici Celebrities e proprio lei, che ha studiato canto, ballo e recitazione, ha vinto il programma. A quel tempo i due si professarono davvero tanto innamorati, ma già al completo.

Invece, poco tempo fa, entrambi hanno rilasciato un’intervista in cui, a sorpresa, hanno dichiarato di aver cambiato idea e di essere pronti per avere un figlio. Tuttavia, dalla coppia ancora nessuna notizia per il momento.