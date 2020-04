“Ogni lunedì è una tragedia…”: Cecilia Rodriguez, il retroscena sul suocero e il fidanzato Ignazio Moser

Ignazio Moser e il padre Francesco ospiti a Storie Italiane

E’ iniziata una nuova settimana di programmazione di Storie Italiane, il programma mattutino di Rai Uno. Ospiti via Skype di Eleonora Daniele, gli ex ciclisti trentini Ignazio Moser e il padre Francesco. I due hanno aprlato di come stanno trascorrendo la quarantena in montagna e come ammazzano il tempo in questo lungo arco di tempo. L’ex gieffino e la fidanzata si sono adattati alla vita di campagna definendosi due ottimi contadini.

I due innamorati spesso hanno realizzato delle clip e foto poi postate su Instagram dove tagliano la legna, e si occupano dei vigneti. A differenza della sorella Belen che è nella sua casa a Milano, Cechu ha preferito la tenuta dei Moser dove viene prodotto un ottimo vino.

Ignazio e Cechu sempre più uniti

Chiamato in causa da Eleonora Daniele, l’ex gieffino Ignazio Moser ha rivelato come procede la quarantena insieme alla sua amata compagna Cecilia Rodriguez. Intervenuto a Storie Italiane attraverso una videochiamata Skype, l’ex ciclista ha detto: “Abbiamo gli orari dei contadini. Alle 12 c’è il pranzo e alle 19.30 la cena. Mi ha appena scritto Chechu dicendomi che il pranzo è pronto”.

La sorella più piccola di Belen passa il tempo davanti ai fornelli anche se ha ammesso che ogni lunedì è difficile cominciare tutto da capo. Tuttavia questa emergenza ha rafforzato ancora di più il rapporto della modella e dello sportivo, ormai entrambi degli influencer molto seguiti.

Lo sfogo di Cecilia Rodriguez

Ritornando a Cecilia Rodriguez, attraverso una serie di Stories sul suo account Instagram ha comunicato questo a tutti coloro che la seguono: “Buongiorno a tutti! Quante risate per il collegamento a Storie Italiane di Ignazio con suo padre. Però è un momento tragico, questo lunedì: si comincia ad affrontare un’altra settimana di quarantena”.

Alla modella argentina, inoltre, è venuto in mente quando era inquilina del Grande Fratello Vip 2 insieme a colui che sarebbe diventato il suo fidanzato. Il suo consiglio è quello di fare qualcosa, anche in un appartamento di 45 metri quadri.