Clizia Incorvaia sorprende: ‘Patrick? Un vero stratega’

Clizia Incorvaia ha fatto delle dichiarazioni di recente che hanno sorpreso un po’ i telespettatori del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa ha detto l’influencer

GF Vip, Clizia Incorvaia su Patrick: ‘Un vero stratega’

Clizia Incorvaia è apparsa su tutti i siti e le riviste di gossip quando ha deciso di divorziare da Francesco Sarcina e lui ha detto pubblicamente di essere stato tradito. Clizia avrebbe avuto un flirt con il suo amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Quest’ultimo ha negato, Clizia ha ammesso soltanto un bacio. Poi, l’influencer ha deciso di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, per farsi conoscere meglio dal pubblico.

Anche in questo caso ha fatto parlare di sé per i sentimenti che ha sviluppato nei confronti di Paolo Ciavarro. Tra i due, nonostante ben 10 anni di differenza, è nato l’amore. Tuttavia, le sue uscite poco felici sulla mafia hanno portato la produzione alla sua squalifica immediata.

In una recente intervista a Comingsoon Clizia ha fatto delle dichiarazioni sulla sua esperienza nel reality. Innanzitutto ha detto che aveva seguito il GF tanto tempo fa e non sapeva a cosa andava incontro. Non sapeva nemmeno quando e dove le telecamere potevano inquadrarla. Invece, ha trovato in Patrick la figura di un abile stratega. Anzi, l’ha definito come “un mezzo autore” dal momento che ha fatto il reality più volte. Voi che cosa ne pensate?

Le amicizie e l’amore per Paolo Ciavarro

Clizia ha detto che all’interno del programma si sentiva come in un parco giochi. Ha stretto un legame molto bello con Barbara Alberti, Rita Rusic, che sente molto spesso, Andrea Montovoli e Fernanda Lessa. Come non menzionare anche la sua amicizia con Licia Nunez.

Paolo Ciavarro? Inizialmente Clizia era molto titubante, ma quando c’è stato il primo bacio, dopo un mese di “corteggiamento”, lei ha capito che tra loro c’era una cosa magica. Lei ha sentito attrazione fisica e mentale come non aveva mai provato per nessuno.

La finale del GF Vip

Clizia pensa che tutti quelli che sono arrivati in finale, ad eccezione di Paolo, abbiano usato una bella strategia. Si riferisce, quindi a Patrick, Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Antonella Elia e Andrea Denver. Mercoledì 8 aprile andrà in onda la finale del reality e lei, ovviamente, sta invitando tutti i suoi follower a votare per Paolo. Voi chi vedete come vincitore di questa particolare edizione?