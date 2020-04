Leonardo Pieraccioni e Samantha De Grenet, la verità sull’addio: “Era sbagliato, lo rivoglio indietro…”

Le ragioni della separazione tra Leonardo Pieraccioni e Samantha De Grenet

Non tutti sanno che Leonardo Pieraccioni e Samantha De Grenet hanno avuto una relazione sentimentale. Una storia nata prima che l’attore e il regista fiorentino si mettesse insieme alla collega ed ex gieffina Laura Torrisi.

Ma per quale ragione è finita tra i due professionisti? Un po’ di tempo fa, ospite a Vieni d me di Caterina Balivo, la nota souubrette in modo ironico ha rivelato il motivo per il quale i due hanno preso delle strade differenti. In poche parole la donna ha detto che tra loro c’erano i tempi sbagliati.

“Nel periodo in cui stavamo assieme gli feci un quadro che chiamai L’isola deserta. Rappresentava cose che riguardavano lui. Se mi stai ascoltando o qualche amico te lo racconta, il quadro me lo fai riavere? Così lo faccio vedere a Caterina”, ha detto la De Grenet nel programma pomeridiano di Rai Uno.

La vita di Samantha De Grenet

La presenza di Samantha De Grenet sul piccolo schermo non è più assidua come agli inizi degli Anni Duemila. Tuttavia la soubrette è particolarmente attiva su Instagram dove ha un grosso seguito di follower. Infatti il suo account conta 364 mila follower. Nel profilo in questione la donna condivide quasi tutti i giorni foto e video sulla sua vita e i fan sembrano apprezzare. Nonostante non sia più una ragazzina, la de Grenet è di una bellezza unica e ha un corpo tonico che fa invidia alle ventenni.

In una recente intervista ha rivelato le piace moltissimo IG. Preferisce chiamare amici i miei followers. Il 97% delle persone con lei è abbastanza carino, non dando l’idea della bomba sexy, della pantera. “Sono una donna semplice, mi sento una persona normale a cui è capitato un lavoro particolare. Quindi il mio rapporto con le persone va di conseguenza”, ha detto Samantha.

La nuova vita di Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni è fidanzato con Teresa Magni che in tanti la considerano la sosia della sua ex compagna Laura Torrisi. Effettivamente le due donne si somigliano molto, ma non sono davvero identiche.

Il noto attore e regista fiorentino ultimamente è apparso in televisione con dei collegamenti via Skype per parlare della sua quarantena da Covid-19. Ricordiamo che il professionista è reduce di una lunga tournée in giro per l’Italia insieme ai suoi colleghi ed amici Carlo Conti e Giorgio Panariello.