Milly Carlucci, contro Maria De Filippi, “Io ho rinunciato lei no”

Milly Carlucci rinuncia a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci a causa di quanto sta avvenendo in questo periodo per l’emergenza sanitaria del coronavirus è costretta a rinunciare al suo Ballando con le Stelle che sarebbe dovuto andare in onda proprio in questo periodo. Come molti programmi, Amici di Maria De Filippi a parte, anche il suo ha subito uno stop, un rimando a non si sa quando.

Infatti questo è il programma del sabato sera del periodo inverno/primavera, che occupa le serate della popolazione italiana e che tutti stavano aspettando.

A proposito di ciò Milly ha raccontato attraverso le storie Instagram che è molto probabile che il programma salti all’anno prossimo. Perché? Perché non ci sarà più la possibilità di inserirlo nei palinsesti e nella nuova programmazione. Tutto è già fatto, è troppo tardi per rivedere le cose. Lei ha dovuto rinunciare, come molti presentatori tv hanno fatto. Tranne nel caso di Maria De Filippi per esempio, dove la conduttrice ha rinunciato a Uomini e Donne, ma non ad Amici.

Milly Carlucci, ecco cosa pensa di Maria De Filippi

Milly Carlucci ha approfittato di ciò per parlare di lei, ha affermato che i professionisti si vedono proprio in questi momenti. E in questa occasione ha capito che Maria è davvero tra le migliori. La conduttrice infatti è stata in grado di portare avanti un programma che senza pubblico può andare bene ma non così tanto.

Invece Amici ha fatto il record anche senza la presenza del pubblico in studio e con tutti gli accorgimenti da adottare. Chissà che non sia la volta buona perché le due presentatrici inizino a collaborare. D’altronde stiamo parlando di due conduttrici davvero brave, professionali e professioniste che potrebbero darci grandi emozioni.

Il nuovo programma social della conduttrice Rai

Nel frattempo la Carlucci si tiene occupata facendo compagnia al suo pubblico sui social ma non solo. Ha rivelato infatti che ci sono dei lavori in corso che le permetteranno di condurre un programma che andrà in onda sui social.

Si intitolerà iorestoacasashow! il pubblico interessato potrà seguirlo due volte alla settimana, martedì e venerdì, alle ore 14.00, a partire da giorno 7 aprile. Milly ha cercato con caparbietà una soluzione alternativa a Ballando con le Stelle, per sostituire il programma al meglio e a quanto pare l’ho trovata. Ovviamente si tratta di un programma del tutto nuovo.

La più grande differenza è che verrà mandato in onda soltanto sui social con un importante obiettivo ovvero quello di aiutare la protezione civile promuovendo le donazioni.