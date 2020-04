Fernanda Lessa minacce alla famiglia, il marito Luca contro il Gf Vip

Fernanda Lessa difesa dal marito che accusa Pupo e Wanda Nara

Fernanda Lessa è uscita dalla casa del Grande Fratello proprio la scorsa settimana in dirittura d’arrivo alla finale. Subito è tornata a casa e li ha ricevuto delle vere e proprie minacce. Tutto è partito a causa delle accuse fatte nei suoi confronti da Pupo e Wanda Nara Ed in parte anche da Alfonso Signorini.

La donna infatti è stata accusata di praticare magia nera esattamente per uno scopo ben preciso. Durante è una puntata, parlando dell’atteggiamento e dell’antipatia tra Fernanda e Antonella Elia, la prima è stata giudicata, rimproverata. Chiunque ha pensato che i suoi gesti più che essere legati alla fede fossero legati ad un rito per respingere qualunque male. In questo caso riti contro Antonella.

Fernanda Lessa accusata di stregoneria

Fernanda Lessa è stata accusata di praticare magia nera in particolar modo Wanda Nara ha detto di averle visto fare dei riti voodoo, mentre Pupo come anche un po’ Alfonso Signorini si sono detti sconvolti per aver visto delle immagini che potrebbero risalire al medioevo e non al 2020. È partito così all’attacco Luca Zocchi, marito della Lessa che l’ha difesa e ha difeso la libertà di parola e di professare la propria religione.

Ha quindi accusato i 3 di non essersi informati abbastanza, di essersi aspettato da loro un atteggiamento diverso, molto più aperto e di cultura dato che sono persone che appartengono al mondo dello spettacolo. Ha invece notato tanta cattiveria, tanta disinformazione e parecchia superficialità mista a banalità.

Se prima di parlare si fossero informati su internet avrebbero scoperto che qualunque gesto fatto da Fernanda non appartiene alla magia nera ma ad una religione che può essere liberamente professata in qualunque luogo. Questo significa che Fernanda è molto legata alla sua Fede, la professa come meglio crede e non sarà il fatto che si trova davanti a delle telecamere a doverla allontanare.

Il percorso dentro la casa è stato portato a termine con responsabilità

Poi ha parlato del comportamento della moglie in casa. Si è detto di essere soddisfatto, di amarla proprio perché è una donna forte che ha dato dimostrazione di poter vincere qualunque tipo di tentazione. Dopo il lungo percorso di disintossicazione dall’alcol infatti dentro la casa pur essendo accerchiata da bottiglie di alcolici di qualunque tipo non ha mai ceduto.

Lui ha avuto sempre tanta paura quando le ha visto versare dell’alcol dentro il bicchiere. Ha però fatto dei sospiri di sollievo quando ha la donna con responsabilità ha versato l’alcolico dentro il bicchiere di Fabio Testi.