Mara Venier, incidente piccante Domenica In: la camicia si apre e mostra tutto [VIDEO]

Mara Venier è senza dubbio una delle conduttrici televisive più amate sul piccolo schermo. Nonostante l’emergenza coronavirus la presentatrice ha deciso di andare in onda con Domenica In, organizzando diretta con i suoi ospiti. Semplice, genuina e ironica, è ormai per tutti la famosa Zia D’Italia, che con il suo sorriso e la sua ironia alleggerisce le domeniche degli italiani.

All’età di 69 anni, Mara Venier non ha nulla da invidiare a nessuno e la sua bellezza è intramontabile. Nell’ultima puntata di Domenica In, la conduttrice ha regalato al suo pubblico un siparietto al quanto piccante mandando in delirio il pubblico a casa.

Mara Venier resta a seno ‘scoperto’ in diretta

Mara Venier come del resto anche gli altri colleghi, stanno andando in onda con i loro programmi senza la presenza del pubblico. Nello stesso tempo anche i collegamenti vengono fatti attraverso video con Skype. Nell’ultima puntata di Domenica In, durante la diretta, Mara Venier è stata protagonista di un piccolo incidente bollente che ha creato forte imbarazzo in studio.

Durante l’intervista al tenore Vittorio Grigolo non è passato inosservata la camicetta sbottonata della bella presentatrice veneta. Nulla di strano, se il microfono pesante non avesse abbassato troppo la scollatura, mettendo così in evidenza più del dovuto. A richiamare l’attenzione della conduttrice è stato proprio il tenore richiamandola in diretta:‘questa camicetta Mara’. (Continua dopo il post)

Forte imbarazzo a Domenica In

Mara Venier ancora una volta è risucita a strappare un sorriso al suo pubblico a casa. Durante il piccolo incidente in diretta, dopo il richiamo del tenore ha cercato in ogni modo di rimediare alla brutta figura. Infatti, con molto imbarazzo si è aggiusta il microfono e riabbottonato subito la camicetta.

Nel farlo ovviamente, la telecamera ha ripreso tutto e sullo schermo è apparso il suo reggiseno di colore nero. Fortunatamente, però, non è uscita fuori nessuna parte del corpo e il siparietto si è concluso con una risata di Mara Venier e un applauso di Vittorio in collegamento da casa sua.