Salvo Sottile a La vita in diretta al posto di Lorella Cuccarini e Alberto Matano: la succosa indiscrezione

Chi condurrà La vita in diretta estate? Il rumor

La stagione primaverile sia della Rai che di Mediaset è stata totalmente stravolta dall’emergenza sanitaria per il Covid-19. Infatti molti programmi sono stati sospesi, altri cancellati e altri ancora rinviati a data da destinarsi. In onda sono rimasti i format di informazione come Pomeriggio Cinque e La vita in diretta.

E proprio della versione estiva i vertici di Viale Mazzini stanno iniziando a lavorare. Ai piani alti della tv di Stato si starebbe accarezzando l’idea di posizionare Salvo Sottile e Serena Bortone dopo la conclusione dell’edizione classico de La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Andiamo a vedere cosa circola in rete.

Salvo Sottile al posto di Lorella Cuccarini e Alberto Matano?

Anche nei mesi estivi l’argomento principe delle trasmissioni di informazione potrebbe essere ancora l’emergenza Coronavirus. In questo ultimo mese i presentatori si sono dovuti abituare ad un nuovo tipo di conduzione. Ovvero senza pubblico in studio e collegamenti via Skype.

Dopo la fine dell’attuale stagione de La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano potrebbero essere sostituiti da Salvo Sottile, proprio come è avvenuto un paio di anni fa. Ricordiamo che il giornalista siciliano ha una grande esperienza sia a Mediaset, che Sky e negli ultimi anni in Rai alla guida di Mi Manda Rai Tre.

Salvo Sottile affiancato dalla collega Serena Bortone?

Stefano Coletta, direttore di Rai Uno ha avuto modo di lavorare tempo fa con Salvo Sottile a Mi Manda Rai Tre, quindi conosce bene la professionalità e serietà del giornalista siculo. Al momento si tratta solo di una succosa indiscrezione che circola tra i corridoi di Viale Mazzini.

Quindi non sappiamo nemmeno se verrà affiancato da Serena Bortone, al momento alla guida di Agorà. Inizialmente si era detto che quest’ultima potrebbe prendere il posto di Lorella Cuccarini e lavorare in coppia con Alberto Matano dal prossimo autunno. Sarà così? Non resta che attendere le prossime settimane per sapere qualcosa in più.