Francesco Sarcina furioso contro Clizia Incorvaia:”Continui attacchi puerili e diffamatori” (Foto)

Il nome di Francesco Sarcina e di Clizia Incorvaia hanno riempito le pagine dei giornali di gossip per settimane. Della fine della loro storia d’amore e del loro matrimonio ha destato molto scalpore. La bella influencer ha partecipato al Grande Fratello Vip. Proprio durante il corso del reality ha parlato diverse volte del suo matrimonio con il cantante e dell’attuale rapporto con lui.

Ha preso parte anche ad un’ospitata a Live-Non è la D’Urso dove ha parlato con la presunta amate di Francesco Sarcina. Quest’ultimo si è sfogato duramente sui social proprio contro Clizia Incorvaia. L’influencer l’avrebbe attaccato, a suo dire, in troppe occasioni e che lui si occupa della figlia senza voler apparire ma preferisce farlo in privato.

Il matrimonio tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina è stato sposato per diversi anni con l’influencer Clizia Incorvaia. I due hanno avuto una lunga ed intensa storia d’amore. Qualche mese fa le pagine dei giornali di gossip e dei siti specializzati si sono riempite di dichiarazioni secondo le quale lei avrebbe tradito il marito con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Si è così alzato un vero e proprio polverone mediatico. La bella influencer ha smentito categoricamente ogni accusa e ha rilanciato dicendo che aveva scoperto alcune chat del cantante con altre donne. In tutto questo Scamarcio si è detto sconvolto sottolineando che tra lui e Clizia non ci sia mai stato nulla. Infine Francesco Sarcina ha dichiarato in un’intervista che a fargli la rivelazione sarebbe stata la stessa ex moglie.

Clizia e Francesco, secondo i racconti di lei, erano in crisi da tempo ma per il bene della figlia hanno deciso di riprovarci e in questa occasione ci sarebbe stata la confessione dell’influencer. Il cantante, ferito per il presunto tradimento, ha anche deciso di scrivere una canzone sulla vicenda anche se non è chiaro se si tratti del brano presentato al Festival di Sanremo, molto verosimilmente no.

Le accuse di Francesco Sarcina a Clizia Incorvaia

Come detto in precedenza, Francesco Sarcina ha attaccato duramente l’ex moglie Clizia Incorvaia. Il cantante ha postato sul suo profilo instagram una foto mentre fa la barba accompagnata da frasi molto chiari ed eloquenti.

Il leader de Le Vibrazioni ha ringraziato i suoi fan che lo sostengono in questo periodo e di non cadere davanti ai continui attacchi puerili e diffamatori che subisce. Il riferimento all’ex moglie da parte di Francesco Sarcina sembra chiaro. Nel suo messaggio specifica anche che lui di certe questione preferisce occuparsene in privato.