Ambra Angiolini in quarantena, confessioni su Renga e Allegri

Ambra Angiolini, lanciata tantissimi anni fa da Non è la Rai, è stata la compagna di Francesco Renga per molti anni. I due si sono, infatti, conosciuti nel 2004 e sono stati insieme fino al 2015 quando hanno deciso di separarsi.

Dal 2017, poi, Ambra è legata a Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. Adesso l’attrice è in quarantena ed ha approfittato del tanto tempo a disposizione per parlare del suo rapporto con Renga, il padre dei suoi figli, e con Allegri. Cos’ha detto? Vediamolo.

Ambra Angiolini, l’ottimo rapporto con Renga

“Io e Francesco non siamo in conflitto, anzi”, con queste parole Ambra Angiolini inizia a parlare del suo rapporto con Francesco Renga. L’ex compagno e padre dei suoi figli Jolanda e Leonardo, è stato una parte importantissima della sua vita e lo sarà per sempre. A tenerli uniti e a far mantenere loro un rapporto cordiale sono proprio i figli e la condizione stessa dell’essere genitori separati. Un ragionamento interessante che forse, al giorno d’oggi, fanno in pochi.

Tra Renga e la Angiolini non ci sono, dunque, guerre per i figli o per la qualsivoglia altra motivazione. Né ci sono state in passato! Ambra sta trascorrendo la quarantena insieme ai due figli e senza colui che è, attualmente, il suo compagno. La loro vita trascorre serenamente. I figli frequentano le lezioni a distanza e lei si diletta nel mantenere il più pulito possibile l’ambiente di casa.

La storia con Allegri

Nel corso dell’intervista a Il Corriere della Sera, Ambra Angiolini ha tenuto a confermare che la relazione con Massimiliano Allegri sta procedendo benissimo. I due non stanno trascorrendo questo momento insieme dato che l’uomo si trova in Toscana insieme al figlio e al padre.

Una scelta giusta in questo momento difficile dove gli affetti più cari, i figli, vengono prima di tutto. I contatti quotidiani, comunque, non mancano. “Siamo vecchio stile, più che le videochiamate preferiamo semplici telefonate” ha confessato l’attrice. Insomma, dalle parole entusiaste di Ambra si comprende il grande amore che la lega ad Allegri consapevoli che, finita l’emergenza, tutto tornerà come e meglio di prima.