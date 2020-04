Alessandra Celentano, dopo Amici 2020, ringrazia tutti su Instagram

Quella che si è conclusa pochi giorni fa sarà indubbiamente ricordata come l’edizione di Amici di Maria De Filippi più “accesa” di sempre. E non stiamo parlando del talento, seppur molto presente, degli allievi in gara ma degli scontri a cui abbiamo assistito.

La maestra Alessandra Celentano ha dato vita ad una serie di scontri epocali che ricorderemo a lungo. L’ultimo in finale quando ha sfiorato lo scontro con la De Filippi. A poche ore dalla finalissima, la Celentano ha pubblicato un post su Instagram. Ecco cos’ha scritto.

Alessandra Celentano, lo scontro con la De Filippi

Lo scontro di Alessandra Celentano con Maria De Filippi ha indubbiamente catalizzato l’attenzione dei telespettatori. La miccia si è accesa quando la maestra ha criticato l’operato di Vanessa Incontrada in qualità di giudice per proseguire nel momento stesso in cui ha assecondato la scelta di Javier di abbandonare lo studio.

Una scelta, questa, che non è andata a genio alla De Filippi che ha bacchettato spesso la Celentano nel corso del serale. Lo scontro non si è spento nemmeno in finale quando la conduttrice ha attaccato la prof accusandola di essere maleducata. Dati i rapporti tesi tra le due c’è chi vocifera che Amici non vedrà la maestra tra gli insegnanti della prossima classe del talent.

Il post su Instagram

In attesa di sapere se Alessandra Celentano sarà, o meno, tra i professori della prossima edizione, la maestra più “odiata” del talent ha pubblicato un paio di impressioni su Instagram. Contrariamente a quanto ci si poteva attendere, stavolta la donna non ha ribattuto su quanto avvenuto durante il serale di Amici. Ha pensato, invece, a ringraziare tutti quanti per l’esperienza vissuta.

“Anche quest’anno siamo arrivati alla fine”, ha esordito, “è sempre un dispiacere ma stavolta, vista la difficile situazione che stiamo affrontando, lo è ancora di più”. Poi prosegue “Speriamo di avervi regalato momenti di spensieratezza e bellezza, di solito con l’arte si fa sempre centro”.

Il post termina con il ringraziamento vero e proprio, “Ringrazio tutta la grande macchina di Amici, auguro a tutti i ragazzi un futuro ricco di soddisfazioni e di importanti traguardi per le loro carriere e ringrazio tutti voi per il generoso concreto supporto nei loro confronti”.