Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca anche a distanza:”Valeria Marini andava a fare la spia”

Il Grande Fratello Vip è praticamente arrivato ad un passo dalla finale. Sono ormai noti i nomi dei quattro finalisti: Paolo Ciavarro, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Sossio Aruta, mentre gli altri tre Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver sono al televoto.

Gli ultimi giorni stanno passando abbastanza serenamente con gli inquilini superstiti che si divertono e giocano. Antonella Elia ha sfruttato la giornata di ieri per ricordare a tutti quale sia stata una delle colleghe d’avventura meno amata.

La showgirl, infatti, è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione del reality. Grazie o a causa del suo carattere forte e impulsivo, ha finito per discutere con molti dei coinquilini. Gli scontri più duri, probabilmente, sono stati proprio con Valeria Marini e Antonella Elia non ha perso occasione per attaccarla anche a distanza.

Il percorso di Antonella nella casa del Grande Fratello Vip

Sin dal suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, Antonella Elia ha messo in mostra il suo carattere forte. Con determinazione e convinzione ha sempre rivendicato il suo punto di vista. Spesso, però, è entrata anche nelle vicende che non la riguardavano in prima persona. Questo le ha causato diverse critiche da parte dei coinquilini che l’hanno ritenuta sempre pronta ad attaccare.

In particolare nella prima parte del suo viaggio si è scontrata duramente con Adriana Volpe. Il Grande Fratello, però, ha pensato bene di scegliere proprio quest’ultima come ambasciatrice della notizia del presunto tradimento del fidanzato. In seguito c’è stato il chiarimento tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia e tutto si è concluso con un lungo e romantico bacio. Tra le due donne si è creata da questo momento una certa sintonia.

Con l’arrivo di Valeria Marini, però, la situazione ha ripreso nuovamente fuoco. La showgirl stellare ha spesso stuzzicato la Elia che ha risposto, come sempre, per le rime. Ne sono venute fuori discussioni che hanno spaccato in due il gruppo del Grande Fratello Vip.

L’attacco di Antonella Elia contro Valeria Marini

Come detto in precedenza, Antonella Elia è una delle concorrenti più attive all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La showgirl dopo essere stata svegliata dal rumore delle padelle, si è recata in giardino per restituire lo scherzo subito.

La vittima, probabilmente Sossio Aruta, è steso tranquillamente a prendere il sole. Patrick si avvicina ad Antonella Elia e le chiede di non proferire parola su quanto stanno per fare. La showgirl sfrutta l’occasione per lanciare una frecciatina:”Non sono mica come Valeria Marini che faceva sempre la spia”.