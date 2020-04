In 25 anni io e Maria non l’abbiamo mai fatto…: Maurizio Costanzo rompe il silenzio

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Maurizio Costanzo ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita privata. Accanto a Maria De Filippi, il conduttore ha ammesso di essere molto preoccupato per ciò che l’Italia sta vivendo. ll coronavirus, però, non ha stravolto la sua vita, che continua a recarsi in ufficio e nello studio in cui registra la trasmissione per Isoradio.

In questi giorni la principale attenzione è per la mascherina, che viene indossata anche dalle sue collaboratrici e dalla sua scorta, che non lo lascia mai solo. Durante la chiacchierata con il collega, Maurizio Costanzo ha parlato tantissimo della moglie rivelando anche qualche dettaglio intimo sul loro rapporto. Scopriamo insieme cosa si sono detti.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi non amanti della vita mondana

L’emergenza sanitaria, oltre a non sconvolgere la vita di Maurizio Costanzo non ha stravolto nemmeno quella d Maria De Filippi . La coppia infatti, non è mai stata mante della vita mondana e in 25 anni di matrimonio non hanno mai frequentato salotti o fatto cene a lume di candela. Il giornalista ha spiegato che ama aspettare la sua compagna a casa e mangiare davanti alla tv.

L’unico rimpianto di più grande di questi giorni è quello di non poter pranzare con figli, con i quali si incontra ogni giovedì. Per ora Maurizio Costanzo non si è detto molto fiducioso e sta aspettando con ansia che tutto finisca presto. Per ora si accontenta di sentirli telefonicamente dato che no ama le videochiamate: “Sono antico. Il nonno, del resto, lo hanno visto tante volte in tv”.

Il giornalista vittima di una fake news

Pochi giorni fa sul web è apparsa una notizia allarmante su Maurizio Costanzo. Il noto giornalista, infatti, è stato vittima di una fake news dove si diceva che era stato colpito da Coronavirus.

Di conseguenza, Maria De Filippi per paura del contagio aveva lasciato la casa coniugale. Ovviamente nulla di vero, e a smentire la falsa notizia siamo stati noi di Kontrokultura. Per ora non possiamo far altro che sperare che tutto torni alla normalità e che questo periodo resti solo un brutto ricordo.