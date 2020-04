Soleil Sorge replica a Karina Cascella, poi parte la minaccia: “Punibile legalmente” (FOTO)

Continua la guerra a colpi di post e IG Stories tra Soleil Sorge e Karina Cascella. Dopo che quest’ultima ha definito l’ex concorrente di Pechino Express come una persona senza cervello e molto altro, c’è stata òa replica.

La Sorge, infatti, è intervenuta tra le sue Instagram Stories ed ha risposto ad alcune domande sulla vicenda. Nel caso specifico, ci ha tenuto a far presente alla sua interlocutrice virtuale che, forse, sta superando il limite e rischia un provvedimento penale.

Lo sfogo di Soleil Sorge

In queste ore, Solei Sorge ha pubblicato dei video contro Karina Cascella. Alcuni utenti le hanno chiesto di commentare le recenti dichiarazioni dell’influencer e la fanciulla non se l’è fatto ripetere due volte. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto di reputare assurdo il comportamento di certe madri di famiglia che vanno contro altre donne solo per il piacere di farlo.

Soleil, inoltre, ha anche confessato di essere stata costretta a dover bloccare alcuni haters in quanto continuavano a mandarle messaggi cattivi e scomodi. Ad ogni modo, nonostante lei stia provando a prendere le distanze da tutto quello che è accaduto, c’è chi continua a parlar male di lei. Pertanto, se la cosa non dovesse placarsi, lei provvederà sicuramente a sporgere una denuncia perché ritiene ci siano tutti gli estremi.

Le frasi piccate contro Karina Cascella

Le parole di Soleil Sorge sono state parecchio cattive contro Karina Cascella. La ragazza, infatti, ha esortato l’opinionista dei salotti della D’Urso a continuare a vendere le tisane sul web e non occuparsi d’altro. Inoltre, l’ha pregata di parlare di lei solo nel caso in cui la conduttrice Mediaset dovesse chiederle di intervenire e di non farlo sui social a sproposito.

Infine, la Sorge ha detto di ritenere di non aver mai detto nulla di sbagliato, per tale ragione, è probabile che dietro l’astio della Cascella si celino altri motivi. Nel corso delle IG Stories, però, la protagonista non ha specificato a cosa si riferisse, perciò i fan hanno cominciato a farsi altre domane. Intanto, come reagirà l’influencer? Ci sarà un’ulteriore replica?