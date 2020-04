Tempesta D’Amore anticipazioni 7 aprile 2020: Franzi fa una scoperta inaspettata

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore sono intrise di colpi di scena davvero clamorosi. Mentre Denise e Joshua si preparano per il matrimonio, il Furstenhof accoglie un ospite inaspettato. Chi sarà? Per scoprirlo, correte a leggere gli spoiler della puntata della popolare soap tedesca in onda martedì 7 aprile su Rete 4. Inoltre, Franzi sta per fare una grossa scoperta!

Anticipazioni Tempesta D’Amore: un ospite inaspettato

Mentre Denise non vede l’ora di diventare la moglie di Joshua, tra Christoph e Linda ci sono segni evidenti di riconciliazione. Nel frattempo, il rinomato Furstenhof accoglie un ospite inaspettato. Dopo essersi cacciata in un brutto pasticcio a causa di Marianne, Jessica tenta di rappacificarsi con lei ma invano. La madre di Henry le dice che farà di tutto per far capire al veterinario che lei non è la donna giusta per lui.

Christoph e Boris trovano Viktor nel salone d’ingresso dell’hotel e i due fratelli si abbracciano in maniera affettuosa. Boris saluta anche Alfons, il quale gli dice ciò che hanno fatto qualche ora fa. Solo Christoph capisce che il marito di Hildergard ha incontrato Tim. Per evitare che i due fratelli vengano a conoscenza del giovane Digen, li invita a prepararsi subito per il matrimonio di Denise.

La paura di Alfons

Le anticipazioni della puntata di Tempesta D’Amore in programma martedì 7 aprile su Rete 4, si concentrano sul matrimonio dell’anno. Robert raggiunge Joshua nel suo appartamento e gli chiede di sistemare la cravatta.

Il figlio si accorge che il padre è più agitato e nervoso di lui. Forse il cuoco sta pensando di chiedere a Eva di risposarlo? Nel frattempo, Viktor si presenta a casa di Denise per farle una sorpresa. La sorella si mostra molto felice di averlo al suo fianco nel giorno più importante della sua vita.

Hildergard è sempre più convinta di voler frequentare un corso di ceramica insieme ad Alfons. Ma l’uomo non ha voglia e non sa come dirle di non essere felice del suo nuovo hobby. La verità è che ha paura di ferirla e di deluderla. Franzi, nel frattempo, sta per incontrare il cavaliere misterioso!