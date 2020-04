Coronavirus in Italia, bollettino del 6 aprile 2020, 132.547 casi (Video)

Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha fatto il punto della situazione sulla diffusione del Coronavirus in Italia alla data del 6 aprile 2020. I numeri comunicati confermano il trend dei giorni scorsi. La diffusione dell’infezione virale è in calo con una diminuzione dei casi di ricoverati e di ingressi in terapia intensiva. Occorrerà, invece, qualche settimana in più per assistere ad un decremento nel numero dei decessi. Vediamo nel dettaglio i numeri di oggi.

Coronavirus in Italia, i contagi scendono

In base a quanto comunicato dall’ultimo bollettino della Protezione Civile reso noto pochi minuti fa, il numero totale di coloro che sono attualmente positivi al Coronavirus è pari a 93.187.

Di questi, sono 60.313 (il 65% del totale) coloro che sono in isolamento domiciliare fiduciario con sintomi lievi o con una totale assenza di sintomatologia. Sono 28.976 gli ospedalizzati mentre sono 3.898 i ricoverati in terapia intensiva. Il calo è, ancora una volta sostanziale, essendo pari a 79 unità rispetto al bollettino di ieri sera.

Il numero di persone che, in totale, è entrato in contatto con il Covid-19 in queste settimane è pari a 132.547. In questo dato oltre agli attualmente positivi, di cui abbiamo appena parlato, include anche il numero dei guariti e dei deceduti. In particolare, i guariti delle ultime 24 ore sono 1.022 portando il numero totale di coloro che hanno superato l’infezione a 22.837 persone.

Il numero dei decessi rimane comunque molto alto ed è pari, oggi, a 636 soggetti (di cui il 50% in Lombardia). Questo fa sì che il totale dei deceduti sia salito a 16.523.

Le Regioni più e meno colpite

Come ogni giorno, diamo un’occhiata a quelle che sono le Regioni in cui, attualmente, vi sono più positivi al Coronavirus. Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte sono ai primi tre posti con, rispettivamente, 28.469, 13.051 e 10.545 casi. Agli ultimi posti, il Molise, la Basilicata e la Valle D’Aosta con 187, 262 e 567 casi. (Continua dopo la tabella)

Durante la conferenza stampa di oggi sono state fatte alcune importantissime considerazioni. Si è detto che quello odierno è il terzo bollettino consecutivo in cui i ricoveri in terapia intensiva sono in negativo (-79 casi). Anche i decessi sono in diminuzione con un calo, in una settimana, del 20% medio. I dati, comunque, si riferiscono a persone contagiate, purtroppo, da circa due settimane.

I dati sono stati definiti confortanti e rappresentano un invito a rafforzare il mantenimento delle misure di contenimento. “Il risultato dei nostri sforzi quotidiani è sotto gli occhi di tutti” si è chiarito.