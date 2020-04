Oroscopo Paolo Fox 7 aprile 2020, le previsioni di oggi: Leone agitato, problemi per Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox del 7 aprile 2020 è pronto a soddisfare le curiosità degli amanti delle previsioni zodiacali giornaliere. Per i nativi del Cancro è arrivato il momento di dire ‘Basta’ alle situazioni scomode. Momenti di grandi decisioni per le persone nate sotto il segno della Vergine. In primo piano, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 7 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Anche se sembrate un po’ più forti del solito, dovete comunque stare a passo con i tempi. Visto che stiamo vivendo un periodo dei rallentamenti, dovreste cercare di fare le cose con calma. Fino a giovedì un po’ di tranquillità non guasta. Massima prudenza nelle relazioni interpersonali.

Toro – In questi giorni dovete affrontare degli ostacoli, dei ritardi. Fortunatamente siete un segno di terra e sapete molto bene che è meglio aspettare che fare le cose di fretta e male. Alcuni progetti sono in ritardo.

Gemelli – Coloro che vogliono fare nuove amicizie, lo possono fare attraverso i social o grazie alle vecchie relazioni. L’esperienza degli ultimi tempi ha potenziato il valore della famiglia, dell’amore, che è diventato un rifugio.

Previsioni di martedì 7 aprile 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Questo è l’anno in cui Saturno non farà più gli occhiacci bellicosi al vostro segno. In questi giorni si vede qualcosa di buono, anche se il meglio lo avrete a fine anno. In questi prossimi due mesi, se ci sono delle cose che non vanno bene potreste dire ‘Basta’.

Leone – Al momento dovete far due conti, perché alcuni progetti sono indietro oppure rallentati. Inoltre, Saturno e Marte sono in opposizione ed è normale che in questo periodo siete molto agitati. Non riversate questa agitazione in amore.

Vergine – Continuate a vivere un anno importante, di grandi decisioni che cambiano la vita. Le limitazioni ci sono, ma presto andrete avanti al meglio. Le questioni d’amore sono messe in secondo piano, perché ci sono altre priorità.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Dovete organizzare qualche evento per la fine della primavera o per l’estate. Chi ha rimandato una convivenza o un matrimonio, ora può iniziare a pensarci. Periodo interessante per fare nuove conoscenze su internet e magari svilupparle nel tempo.

Scorpione – Anche se questo è un periodo strano e pieno di disagi, tuttavia vi sentite più forti rispetto all’inizio del 2020. Proprio in questo periodo di restrizione date il meglio di voi stessi. Giovedì la Luna sarà nel segno, arriveranno delle buone novità.

Sagittario – Alcuni segni zodiacali vivono bene anche chiusi in casa, ma voi no. Avete bisogno di avere al proprio fianco la persona giusta. Le nuove storie sono più complicate e chi ne ha due, deve fare chiarezza con se stesso.

L’oroscopo di Paolo Fox del 7 aprile 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Siete sempre pronti a esplorare nuove situazioni, ma per alcune questioni di lavoro dovete aspettare maggio o giugno. Qualche problema d’inizio anno sarà risolto a breve. Restano, però, i problemi di soldi perché ci sono state poche entrate e maggiori uscite.

Acquario – Ci sono alcuni che stanno male e altri che non sono a posto con se stessi. Il vostro è un segno zodiacale che vuole essere libero di fare ciò che desidera. Negli ultimi mesi non avete fatto ciò che volevate o avete nascosto le vostre reali esigenze. Se è così, questo provoca una grande ribellione, che in questo periodo difficile può diventare polemica.

Pesci – Massima prudenza in campo sentimentale. Lamentarsi di non avere una bella storia o magari siete reduci da una storia finita male, diventa un problema. Fate attenzione! Dall’11 aprile arriveranno delle novità riguardanti le questioni relative alla vita pratica.