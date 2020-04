Romina Power è tornata a Cellino. La Lecciso non ci sta è risponde a tono (FOTO)

Romina Power come lei stessa ha affermato sui social è tornata a casa sua, ovvero a Cellino San Marco. La cantante è tornata da Al Bano e la Lecciso non ha perso occasione per replicare su Instagram.

A quanto pare, il maestro sembra ancora conteso tra le due donne e ad oggi nessuno ha capito per chi batte il suo cuore. Da una parte infatti troviamo la ex moglie con la quale è stato insieme per circa trent’anni. Dall’altra invece c’è Loredana Lecciso che ad ogni mossa della cantante risponde subito a tono.

Romina Power è tornata a Cellino

Terminata l’esperienza di Amici di Maria De Filippi Romina Power ha raggiunto le tenute di Al Bano. Proprio nell’ultima puntata del talent, la cantate italoamericana ha voluto lanciare forse una frecciatina alla sua rivale, rivelando che tra lei e Carrisi dietro le quinte c’è stato un bacio.

Una dichiarazione che ovviamente ha fatto sognare i fan della storica coppia ma nello stesso ha fatto storcere il naso a Loredana Lecciso. Quest’ultima di conseguenza non è rimasta a guardare e per l’ennesima volta ha risposto a tono alla provocazione. Sono anni ormai che le due donne si punzecchiano e come più volte ha dichiarato Al Bano non riescono proprio ad andare d’accordo.

Loredana Lecciso non ci sta e risponde con una foto

Dopo la provocazione di Romina Power in diretta tv, Loredana Lecciso ha risposto a tono. Sul profilo della showgirl è apparso un nuovo scatto con Al Bano. Infatti, sono giorni che la salentina posta foto con il maestro nella loro villa a Cellino San Marco. Nell’ultima immagine pubblicata, la coppia sorride mentre passeggia nelle tenute. I due sembrano sereni e innamorati e la loro vicinanza confermerebbe il ritorno di fiamma.

Accanto allo scatto una semplice didascalia che richiama la citazione di J. Martin Kohe: “Scegliamo di credere che qualcosa di buono possa succedere”. Secondo alcuni utenti, questa è una chiara risposta a Romina Power mentre per altri Loredana ha voluto solamente condividere con i propri seguaci un momento di tranquillità assieme al padre dei suoi figli.